الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من نقابة العاملين بالزراعة والرى

من لقاء وفد النقابة
من لقاء وفد النقابة بالحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد، واستصلاح الأراضي برئاسة المهندس عيد مرسال رئيس النقابة، استمرارًا للقاءات والاجتماعات التي تعقدها.

دور النقابة الفعال في توعية المزارعين

واستقبل رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، وفد النقابة موجهًا لهم الشكر والترحيب على حضورهم وزيارتهم لمقر الحملة، موضحًا أن الزراعة هي المهنة التي قامت عليها حضارة مصر.

وقال فوزي إن المرشح عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية استطاع النهوض بالقطاع الزراعي عن طريق التوسع في المناطق الزراعية واستصلاحها، مشيرًا إلى دور النقابة الفعال في توعية المزارعين بممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.

ومن جانبه، أكد وفد النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، أن النقابة تضم خمسة ملايين عامل وعاملة مصريين، مؤكدين القيام بدورهم في نشر التوعية بين الفئات المختلفة من بينهم العاملين بالشركات والفلاحين من خلال عقد العديد من الندوات والفعاليات التوعوية.

وأشادوا بالإنجازات التي حققها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال وقت قياسي من مشروعات قومية وتنموية، والتي من بينها استصلاح ما يقرب من ٥٠٠ ألف فدان حتى عام ٢٠٢٣م، ومشروع إعادة تأهيل وتبطين المجاري المائية للحفاظ على المياه، ونجاح الدولة في توفير ١٣،٦٥ مليار متر مكعب من المياه لصالح الري من محطات المعالجة المركزية ومن أهمها مشروع محطة معالجة بحر البقر، والتي تعد أكبر محطة معالجة على مستوى العالم، فضلا عن مبادرة "تخفيض السلع الغذائية الأساسية" والتي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا.

الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي 
الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي 
الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي 
الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي 
الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي 
الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي 
الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي 

 

مصر الرى السيسي الانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي

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