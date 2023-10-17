لماذا لا ننسى مشاكلنا وآلامنا؟.. خبير علاقات أسرية يجيب (فيديو)

قال سادن سعيد، استشاري علاقات أسرية، إننا دائمًا نتذكر الذكريات المؤلمة أكثر من السعيدة، لافتًا إلى أن الذكريات المؤلمة تترك علامة بداخلنا ودروس تؤثر فينا.

وأضاف سادن سعيد خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلاميتان سالي شاهين ورضوى حسن، عبر قناة dmc، أن هناك مقولة دائمًا ما تُقال وهي أن أكبر درس في الحياة معدة فارغة وقلب مكسور، وبالتالي فإن ألم الذكريات يكون عملية تطويرية أكثر للإنسان، ودائمًا التجارب التي تسبب لنا الألم تعرفنا بحكمة الله سبحانه وتعالى، ويتم أخذها كدرس لتطوير الذات بشكل أكبر.

تذكر الذكريات المؤلمة بوضوح

وأوضح أنه كعملية فسيولوجية، فإن الذكرى المؤلمة يتم تذكرها بوضوح، ولا نستطيع أن نتخطاها ونتمسك بها أكثر من الذكرى السعيدة، لأنه في أوقات الخوف يُفرز الكثير من الهرمونات، منها الأدرينالين الذي يعمل على زيادة انتباهنا بشكل كبير ويزيد من وعينا، وبالتالي يكون العقل منفتحًا بشكل كبير جدًا حتى يحتفظ بهذه الذكرى بشكل واضح، وبالتالي فإننا لا نستطيع أن نتخطاها.