الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى علاقات أسرية توضح أسباب تجعل المرأة تفكر فى العودة إلى طليقها

العودة لزوجها مرة
العودة لزوجها مرة أخرى بعد الطلاق

قالت الدكتورة سماح عبدالفتاح، استشاري العلاقات الأسرية، إنه طالما هناك سبب للانفصال وكان عقلانيا، وطالما أن هذا السبب لم يزول، فما الداعي لقرار بعض السيدات بالتفكير في العودة لزوجها مرة أخرى بعد الطلاق.

إحساس المرأة بتملكها للرجل 

وأضافت عبدالفتاح خلال لقاءها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أن هناك بعض السيدات تقرر العودة لأزواجهن بعد الانفصال، لإحساسها بالملكية تجاه طليقها، لافتة إلى أن هناك مفهوما مجتمعيا آخر خاطئا، وهو أن المطلقة تخشى أن يتزوج طليقها من امرأة أخرى وتذهب أمواله إليها، معقبة: "أموال الرجل ليست ملكا لأولاده ولا ملكًا لها ولا لأي شخص آخر، وإنما هي أمواله الخاصة به".

وتابعت: "أموال طليقك لا تعتبر أموال أولاده، فأولاده لهم رزق كتبه الله سبحانه وتعالى لهم، جزء منهم عن طريق والدهم، سواء بالإنفاق أو الميراث، والكثير من الرزق في علم الله سبحانه وتعالى". 

الدكتورة سماح عبدالفتاح استشاري علاقات أسرية الطلاق نفقة الطلاق الستات ما يعرفوش يكدبوا

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