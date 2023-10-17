قائد معركة رأس العش: "إسرائيل أخدت سينا فى 6 أيام وإحنا رجعناها فى 6 ساعات"

نظم حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ ندوة بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر بعنوان حرب أكتوبر وتحديات الأمن القومي التي تواجه الدولة ومتابعة وتأييد الرئيس السيسى لفتره رئاسية جديدة لاستكمالًا مسيرة البناء والتنمية والتقدم لمصرنا.

وتحدث خلال الندوة اللواء محمد عبدالواحد، خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية اللواء محيي الدين نوح بطل الصاعقة معركة (رأس العش) في حرب أكتوبر، وأدار الندوة المستشار الكاتب الصحفى عبدالجواد أبوكب.

عملية رأس العش

وأكد اللواء محيي نوح بطل حرب أكتوبر أنه مما لا شك فيه أن القوات المسلحة بدأت في البناء عقب هزيمة 1967 مباشرة، وبالفعل قاموا بعمليات حربية كثيرة، منها عملية رأس العش، عدد كبير من العمليات.

وقال اللواء محيي الدين نوح بطل أحداث معركة "رأس العش" بدأت يوم 1 يوليو عام 1967 بالقرب من بورفؤاد عندما حاولت المدرعات الإسرائيلية احتلالها، حيث كانت المنطقة الوحيدة التى لم يصل إليها العدو في شرق القناة أثناء حرب يونيو 1967، لكن قوة من الصاعقة المصرية نجحت في صد الاعتداء الإسرائيلي وكانت بمثابة الشرارة التي أدت لاندلاع حرب الاستنزاف.

كشف نوح عن أنه تعرض للإصابة في معركة رأس العش، ولم تكن الإصابة الوحيدة ولكنني أصبت 4 مرات، أثناء العمليات، وأنا أعتبر هذه الإصابات أن جزءًا من دمي استطاع مساعدة زملائي من المقاتلين والمحاربين، لكي يعيدوا أرض سيناء لمصر، لأننا كسرنا الحاجز النفسي بين الجندي المصري والإسرائيلي واستطاع الجندي المصري أن يثبت شجاعته وقدرته العظيمة.

أشار نوح إلى أن المقصود بحرب الاستنزاف هي استنزاف قدرات العدو، وقد استطاعت بكل جدارة أن نثبت للعالم أن الجندي المصري يستطيع فعل المستحيل وأن يحرر أرضه وأن تعد لنا أرض سيناء لقد أخذوها فى 6 أيام ونحن استطعنا استعادتها فى 6 ساعات.

وفى ختام كلمته، أعرب عن سعادته بتكريم الرئيس السيسي له يوم 4 أكتوبر الماضي: ربما يكون ذلك آخر تكريم فى حياتي.. هو تكريم الرئيس السيسي، وفيلم الممر سرد تفاصيل معركة العش والفنان أحمد عز قام بأداء دوري بشكل رائع".