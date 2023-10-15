الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر يدين مجازر وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى

جريدة الدستور

أدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، النائب أحمد مقلد، ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وجرائم إنسانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، قائلًا: "إننا أمام أقدم قضية احتلال في الوقت الحالي، احتلال من مجموعة عصابات تعتدي على شعب أعزل".

وأضاف "مقلد"، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "ندين الموقف الدولي ونقول إنه صامت وعاجز، ففي ظل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إبادة جماعية وتهجير قسري للشعب الفلسطيني ويقول عليه ضحية والشعب الفلسطيني الضحية الذي يتم اغتيال أطفاله يقول عليه الجاني، فهذا هو المجتمع الدولي".

وأكد "مقلد" أن الموقف الدولي لم يكن كافيًا في التصدي للاحتلال وجرائمه، وأن الصمت يعد موقفًا غير مقبول، مشيرًا إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه هذه المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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واستكمل "مقلد": "عندما كنا نقول للناس احترسوا مما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أتحدى أي شخص ينشر صورة واحدة لطفل فلسطيني تضرر من العدوان الإسرائيلي الوحشي، ستتم حذفها فورًا.. هذا هو العالم الغربي الذي يتحدث لنا عن حقوق الإنسان. المصلحة الوحيدة للمجتمع الغربي في الوقت الحالي هى دعم الاحتلال الإسرائيلي".

نوجه التحية للرئيس السيسي على رأس اجتماع مجلس الأمن القومي المصري


ووجه النائب أحمد مقلد، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: نوجه التحية للرئيس السيسي على رأس اجتماع مجلس الأمن القومي المصري، ونؤكد أننا جميعًا وراءه، فما يتخذه من خطوات وجهود ترفع رءوسنا، ودائمًا تحافظ مصر على الأمن القومي العربي وفي قلبه الأمن القومي المصري".
 

واختتم كلمته، موجهًا التحية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه وحقوقه المشروعة ويرفض ترك أرضه، قائلًا: "نوجه تحية للشعب الفلسطيني الصامد، لن يكون هناك نزوح مرة أخرى. تم اضطرارهم لترك أرضهم في الماضي ولكنهم لن يتركوها الآن"، مؤكدًا أن موقف مصر ثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

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