الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: ما يتعرض له شعب فلسطين حاليًا هو تهجير قسرى وجرائم حرب

النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا

قال النائب أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطينى حاليًا، هو تهجير قسرى وجرائم حرب يقوم بها الاحتلال الإسرائيلى.

ووجه أبوالعلا خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، عددًا من الرسائل الإنسانية، لرفع الظلم الذى يتعرض له الشعب الفلسطينى، متابعًا أن هناك أجيالًا فى الشعب الفلسطينى ولدت لم تر سوى التعذيب والظلم والاحتلال.

وانتقد أبوالعلا الموقف الدولى قائلًا: "عالم عنصرى ينتفض للمثليين ولا ينتفض للأطفال الفلسطينيين".

وتابع: "أين منظمات حقوق الإنسان، وأين البيانات ولجان تقصى الحقائق، مطالبًا بتشكيل لجنة تقصى حقائق إلى غزة لرصد وتوثيق المأساة التى يعانى منها الشعب الفلسطينى".

ووجه أبوالعلا رسالة للاحتلال، قائلًا: "كفانا استفزازًا للعرب.. للصبر حدود".

كما وجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب رسالة للرئيس السيسى: نثق فى حكمتك ونعرف أن الموقف صعب فى ظل ما يتردد عن صفقة القرن، فالموقف خطير ونثق فى قدرتك، وتأكد إذا دعوتنا لنحمل السلاح فستجد الملايين.

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