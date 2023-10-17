شكرى يدين القصف الإسرائيلى العشوائى ضد الفلسطينيين فى غزة

جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية سامح شكري، ووزير خارجية ماليزيا زمبري عبدالقادر، اليوم الثلاثاء، حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة المحاصر مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف ضد الفلسطينيين.

وكشف السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، عن الموضوعات الرئيسية التي طرحت خلال الاتصال، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس - X".

وأدان شكري استمرار عمليات القصف العشوائى والعقاب الجماعى للمدنيين فى قطاع غزة المحاصر.

وأكد الأولوية القصوى لدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر، مطالبًا إسرائيل بالتوقف عن استهداف الجانب الفلسطينى من معبر رفح البري.