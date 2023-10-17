الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إحياء ذكرى شهداء حرب أكتوبر المجيدة بنادي سينما المرأة (صور)

نادي سينما المرأة
نادي سينما المرأة

أقام المركز القومي للسينما مساء أمس الإثنين، فعاليات نادي سينما المرأة بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام الخامسة مساء بمناسبة إحياء ذكرى أكتوير.

 

 جرى إحياء ذكرى شهداء مسرح المنصورة شهداء الفن، فكل منهم بطل في مكانه، وذلك من خلال عرض فيلم “كيلو جرام” إخراج آلاء البهي التي قدمت فيلمها عن حادثة حريق مسرح المنصورة، وتفاعل الحضور وقدموا العزاء على أرواح الشهداء  من الوطن والفن، كما تم خلال فعاليات النادي عرض فيلم نفسي إخراج يمنى صالح، فيلم حاضر إخراج حازم متولي، وفيلم النهاية الأبدية السعيدة إخراج إبرام بولس.

 

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

 

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر، تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على فنياّ.

 

يذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما يشرف عليها الكاتب مجدي الشحرى، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

نادي سينما المرأة
نادي سينما المرأة
نادي سينما المرأة
نادي سينما المرأة
نادي سينما المرأة
نادي سينما المرأة
نادي سينما المرأة
نادي سينما المرأة
نادي سينما المرأة
نادي سينما المرأة
المركز القومي للسينما نادي سينما المرأة دار الاوبرا الأوبرا القومي للسينما

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