دورى المحترفين.. السكة الحديد يتعادل مع طنطا فى الوقت بدل الضائع

خطف فريق السكة الحديد نقطة ثمينة بعد تعادله مع طنطا بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بملعب طنطا في الأسبوع الرابع لمسابقة دوري المحترفين؛ ليرتفع رصيد السكة الحديد إلى ست نقاط ورصيد طنطا إلى خمس نقاط.

الشوط الأول اتسم بالحذر من الفريقين، ولم تكن هناك فرصة واحدة لكل فريق والطريف أنها كانتا في دقيقة واحدة ففي الدقيقة العاشرة مرر أحمد حسني كرة عرضية أبعدها الدفاع، ووصلت إلى نانا أنطوي الذي هيأها لنفسه وسددها بجوار القائم الأيمن ورد السكة الحديد بتسديدة قوية لمحمود كشلط من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس أحمد شوقي إلى ركنية.

في بداية الشوط الثاني أجرى عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا التغيير الأول بنزول أحمد الشامي بدلا من نانا أنتطوي، وفي الدقيقة الثالثة مرر أحمد الشامي الكرة إلى عبدالرحمن الدح داخل منطقة الجزاء سدها بجوار القائم الأيسر.

نزول الشامي أضاف النشاط والحيوية لفريق طنطا، وفي الدقيقة 54 مرر أحمد الشامي كرة عرضية سددها محمد عاطف برأسه في الزاوية اليسرى العليا، مسجلا هدف التقدم للفريق الطنطاوي .

بعد الهدف دفع أمير عزمي مجاهد المدير الفني للسكة الحديد بمحمد عصام وحسين البدري ومحمد حسين عضل وإسلام الفار ومحمد جمال لتنشيط الجانب الهجومي، وحاول السكة الحديد إدراك التعادل وواصل طنطا هجومه بحثا عن الهدف الثاني وأصبح اللعب سريعا من الفريقين.

في الدقيقة 76 دفع عمرو أنور بمحمد محسن شيكا بدلا من كريم أسامة ثم أشرك شريف مجدي والحسني سمير بدلا من عبدالرحمن الدح وأحمد حسني لتأمين الجانب الدفاعي، وفي الدقيقة 84 سدد أحمد ربيع كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 89 مرر أسامة النجار كرة عرضية أرضية أنقذها يوسف رحومة حارس السكة من أمام شهاب فتحي ودفع عمرو أنور بحسام غالي بدلا من شهاب فتحي، واحتسب الحكم أسامة إسماعيل 7 دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة السابعة منها مرر إسلام الفار كرة عرضية من ركلة ركنية اصطدمت برأس شريف مجدي لاعب طنطا، وسكنت شباك فريقه لتعلن عن هدف التعادل للسكة الحديد.