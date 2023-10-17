الأمم المتحدة تُحذر إسرائيل من الترحيل القسرى للفلسطينيين بقطاع غزة (فيديو)

حذرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "مفوضية الأمم المتحدة"، إسرائيل من الترحيل القسري للفلسطينيين في غزة.

وقالت خلال إحاطة للمجموعة العربية في الأمم المتحدة حول غزة: "ندعو جميع الأطراف لفتح ممرات آمنة بين غزة ومصر للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية".

وأضافت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "نرفض الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة ونطالب بتسهيل وصول المساعدات للمتضررين، وندعو إسرائيل لوقف أعمال العنف بحق الفلسطينيين في الضفة".