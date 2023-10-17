أوارق كرومر.. ثلاثية تكشف كثير من أسرار تاريخ مصر عن دار الرواق

صدر حديثًا عن دار الرواق للنشر والتوزيع أوراق اللورد كرومر التي جاءت تحت عنوان "أوراق كرومر" في 3 أجزاء: الأول عن الخديو إسماعيل، والثاني عن الخديو توفيق، فيما جاء الجزء الثالث عن الخديو عباس الثاني بترجمة خميلة الجندي، سمية رمضان، وإيزيس عاشور.

وجاء في تصدير الثلاثية" حرر اللورد كرومر أوراق تأريخه للتاريخ المصري الحديث على فترات متفرقة، فحينُ كان يسجل ملاحظاته والأحداث مازالت تقع، وحين يكتب بعد أن يصبح الحدث في سجلات الماضي. وأتت مجمعة بالترتيب الزمني للأحداث التاريخية في ثلاثة أجزاء.

اللورد كرومر

أما عن اللورد كرومر فهو إيفلين بارينج، لورد كرومر الأول (26 فبراير 1841 - 29 يناير 1917)، رجل دولة ودبلوماسي ومسؤول استعماري بريطاني. شغل منصب المراقب العام البريطاني في مصر خلال 1879، كجزء من الرقابة الدولية التي أشرفت على الشؤون المالية المصرية بعد إفلاس مصر عام 1876.

أصبح فيما بعد وكيلًا وقنصلًا عامًا في مصر من عام 1883 إلى عام 1907 أثناء الاحتلال البريطاني بعد الثورة العرابية. أعطى هذا المنصب لبارينج سيطرة فعلية على الشؤون المالية والحوكمة المصرية.

وأدت سياسة بارينج إلى تنمية اقتصادية محدودة في مصر في مناطق معينة، لكنها عمقت اعتمادها على المحاصيل النقدية (المحاصيل الزراعية التي تزرع بغرض البيع في السوق أو للتصدير لتحقيق الربح)، فضلًا عن تراجع بعض الخدمات الاجتماعية (مثل نظام المدارس الحكومية).

كان بارينج الابن التاسع لهنري بارينج وزوجته الثانية سيسيليا آن. ينحدر الفرع الإنجليزي لعائلة بارينج من يوهان بارينج الذي هاجر من ألمانيا عام 1717.

ابن يوهان (وهو السير فرانسيس ) هو مؤسس بنك بارينجز. عندما توفي والده عام 1848 أُرسل بارينج البالغة من العمر سبع سنوات آنذلك إلى مدرسة داخلية. وفي عمر الرابعة عشرة التحق بالأكاديمية العسكرية الملكية وتخرج في سن السابعة عشرة برتبة ملازم في سلاح المدفعية الملكية. أرسل في بداية مسيرته المهنية للعمل على بطارية مدفعية في جزيرة كورفو.