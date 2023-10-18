تقرير: مصر و4 دول خليجية يستحوذان على 79% من إجمالى التجارة العربية فى الخدمات

أوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن تجارة الخدمات في الدول العربية شهدت ارتفاعًا بمعدل 31.3% إلى 675 مليار دولار خلال 2022، أي ما يعادل 4.9% من إجمالي تجارة الخدمات في العالم (صادرات + واردات) لنفس العام متجاوزة مستويات ماقبل جائحة كورونا، والتي أثرت على تجارة الخدمات عالميًا وعربيًا نتيجة لتوقف بعض الأنشطة والقطاعات وفي مقدمتها قطاعا النقل والسياحة.

وتابعت المؤسسة، في تقرير لها، أن الدول العربية صدرت خدمات بقيمة 322.8 مليار دولار خلال عام 2022 بارتفاع قدره 48.3% مقارنة بعام 2021، وبحصة 4.5% من الإجمالي العالمي و15.3% من إجمالي الدول النامية.

واشارت إلى أن الدول العربية استوردت خلال عام 2022، خدمات بقيمة تجاوزت صادرتها الخدمية، حيث بلغت 352 مليار دولار، بحصة تبلغ 5.3% من الإجمالي العالمي، و16% من إجمالي الدول النامية، ورغم العجز الذي سجله ميزان تجارة الخمات في الدول العربية خلال عام 2022 والبالغ نحو 30 مليار دولار؛ إلا أن اداءه جاء إيجابيًا حيث تقلص العجز بمعدل 62.5% وبقيمة 49 مليار دولار مقارنة بعام 2021.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت 4 دول خليجية ومصر على نحو 79% من إجمالي التجارة العربية في الخدمات، وتصدرت الإمارات المقدمة بحصة 37.3% وبقيمة 252 مليار دولار، تليها السعودية بحصة 17% وبقيمة 114.7 مليار دولار، ثم قطر في المركز الثالث بحصة 11% وبقيمة 71.7 مليار دولار، وحلت مصر في المركز الرابع بحصة 8.4% وبقيمة 57 دولار، تليها الكويت بحصة 5.7% وبقيمة 38.2 مليار دولار.

نمو تجارة الخدمات في 9 دول عربية

ونمت تجارة الخدمات في 9 دول عربية، بمعدل تجاوز معدل نمو التجارة العربية في الخدمات خلال عام 2022، وتصدرت الأردن المقدمة بأعلى معدل بلغ 57%، ثم موريتانيا والإمارات والعراق والسعودية والمغرب وقطر وتونس وسلطنة عمان على التوالي، بمعدلات تراوحت بين 48.7% و31.5%، بينما سجلت البحرين تراجعًا بمعدل 14.3% في تجاوزتها الخدمية مقارنة بعام 2021 مدفوعة بتراجع صادراتها ووارداتها من الخدمات خلال هذا العام.