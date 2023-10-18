الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تقرير: مصر و4 دول خليجية يستحوذان على 79% من إجمالى التجارة العربية فى الخدمات

حركة التجارة المصرية
حركة التجارة المصرية

أوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن تجارة الخدمات في الدول العربية شهدت ارتفاعًا بمعدل 31.3% إلى 675 مليار دولار خلال 2022، أي ما يعادل 4.9% من إجمالي تجارة الخدمات في العالم (صادرات + واردات) لنفس العام متجاوزة مستويات ماقبل جائحة كورونا، والتي أثرت على تجارة الخدمات عالميًا وعربيًا نتيجة لتوقف بعض الأنشطة والقطاعات وفي مقدمتها قطاعا النقل والسياحة. 

وتابعت المؤسسة، في تقرير لها، أن الدول العربية صدرت خدمات بقيمة 322.8 مليار دولار خلال عام 2022 بارتفاع قدره 48.3% مقارنة بعام 2021، وبحصة 4.5% من الإجمالي العالمي و15.3% من إجمالي الدول النامية. 

واشارت إلى أن الدول العربية استوردت خلال عام 2022، خدمات بقيمة تجاوزت صادرتها الخدمية، حيث بلغت 352 مليار دولار، بحصة تبلغ 5.3% من الإجمالي العالمي، و16% من إجمالي الدول النامية، ورغم العجز الذي سجله ميزان تجارة الخمات في الدول العربية خلال عام 2022 والبالغ نحو 30 مليار دولار؛ إلا أن اداءه جاء إيجابيًا حيث تقلص العجز بمعدل 62.5% وبقيمة 49 مليار دولار مقارنة بعام 2021. 

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت 4 دول خليجية ومصر على نحو 79% من إجمالي التجارة العربية في الخدمات، وتصدرت الإمارات المقدمة بحصة 37.3% وبقيمة 252 مليار دولار، تليها السعودية بحصة 17% وبقيمة 114.7 مليار دولار، ثم قطر في المركز الثالث بحصة 11% وبقيمة 71.7 مليار دولار، وحلت مصر في المركز الرابع بحصة 8.4% وبقيمة 57 دولار، تليها الكويت بحصة 5.7% وبقيمة 38.2 مليار دولار. 

مصر ودول التعاون الخليجى يستحوذان على 93% من حجم الصادرات السلعية (تقرير)

نمو تجارة الخدمات في 9 دول عربية

ونمت تجارة الخدمات في 9 دول عربية، بمعدل تجاوز معدل نمو التجارة العربية في الخدمات خلال عام 2022، وتصدرت الأردن المقدمة بأعلى معدل بلغ 57%، ثم موريتانيا والإمارات والعراق والسعودية والمغرب وقطر وتونس وسلطنة عمان على التوالي، بمعدلات تراوحت بين 48.7% و31.5%، بينما سجلت البحرين تراجعًا بمعدل 14.3% في تجاوزتها الخدمية مقارنة بعام 2021 مدفوعة بتراجع صادراتها ووارداتها من الخدمات خلال هذا العام. 

المؤسسة العربية الاستثمار ائتمان الصادرات تجارة الخدمات مصر التجارة العربية

مواد متعلقة

مصر ودول التعاون الخليجى يستحوذان على 93% من حجم الصادرات السلعية (تقرير)

تقرير: التجارة السلعية في الدول العربية شهدت تراجعًا خلال 2023

الأكثر قراءة

عاجل.. مجزرة مستشفى المعمدانى.. طفل يلقن آخر الشهادة قبل لحظات من وفاته

عاجل.. اشتباكات فى محيط السفارة الإسرائيلية بتركيا.. (فيديو)

عاجل.. الاتحاد الأوروبي: قصف مستشفى المعمداني في غزة جريمة ويجب محاسبة مرتكبيها

عاجل.. الرئيس الفلسطيني: حكومة الاحتلال تجاوزت الخطوط الحمراء ولن تفلت من العقاب

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. جبهة النضال الشعبي تدعو لاجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية

عاجل.. طيران الاحتلال يشن غارات جديدة على مواقع متفرقة فى قطاع غزة

وزير الخارجية: إصابة 4 مصريين جراء قصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني