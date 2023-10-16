مصر ودول التعاون الخليجى يستحوذان على 93% من حجم الصادرات السلعية (تقرير)

أوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن الصادرات البينية العربية حققت نموًا قياسيًا خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، ونمت بمعدل 55% لتبلغ نحو 321.2 مليار دولار، كمحصلة لنمو الصادرات السلعية البينية لـ18 دولة عربية في مقابل تراجعها في 4 دول أخرى.

وأضافت المؤسسة في تقرير لها حصل "الدستور" على نسخة منه، أن حصة الصادرات السلعية البينية ارتفعت من إجمالي الصادرات السلعية العربية للعالم الخارجي من نحو 17.3% عام 2021 إلى 18.8 عام 2022.

مصر ودول التعاون الخليجى يستحوذان على 93% من حجم الصادرات السلعية

وواصلت الصادرات السلعية البينية تركزها في عدد محدود من الدول خلال 2022، حيث استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر على نحو 93% منها، وواصلت الإمارات تصدرها المرتبة الأولى خلال 2022، وبلغ حجم صادراتها السلعية للدول العربية نحو 136.7 مليار دولار، بحصة 42.6% من إجمالي الصادرات العربية البينية، تليها الكويت بقيمة 57.4 مليار دولار وبحصة 17.9%.

وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 56.5 مليار دولار وبحصة 17.6% ثم البحرين وسلطنة عمان ومصر وقطر بحصص 4.5% و4.4% و3.7% و2.1% على التوالي.

وتصدرت الكويت المقدمة على صعيد معدل نمو صادراتها السلعية للدول العربية خلال عام 2022، بمعدل نمو تجاوز الـ700%، حيث ارتفعت صادراتها السلعية للدول العربية من نحو 6.9 مليارات دولار عام 2021 إلى 57.4 مليار دولار عام 2022.

وتراجعت الصادرات السلعية البينية لأربع دول هي الأردن والصومال والسودان والجزائر خلال عام 2022 بما يتراوح بين 500 مليون دولار و100 مليون دولار مقارنة 2021.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في أبريل 2023 أن يصل متوسط سعر البرميل النفط عالميًا إلى 73.1 دولارًا عام 2023 بانخفاض قدره 24.1 دولارًا عام 2022.