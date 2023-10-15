تقرير: التجارة السلعية في الدول العربية شهدت تراجعًا خلال 2023

قال تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات إن التجارة السلعية في الدول العربية شهدت تراجعًا خلال 2023، وذلك استنادًا إلى أحدث البيانات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية حول الأداء الفصلي للتجارة السلعية في 10 دول عربية.

وأوضح التقرير، حصلت "الدستور" على نسخة منه أن تراجع حجم التجارة السلعية في الدول العربية بسبب تراجع قيمة التجارة السلعية في الدول العربية لـ 311.7 مليار دولار خلال الربع الأول من 2023، بانخفاض قدره 5.9%، مقارنة بالربع المناظر له من 2022 و4.5% مقارنة بالربع الأخير من العام نفسه.

إضافة إلى انخفاض قيمة الصادرات السلعية العربية للدول العشر بمعدل 10.1% في الربع الأول من 2023، مقارنة مع الربع المناظر له من عام 2022 (مدعومة بتراجع قيمة صادرات الدول النفطية)، وكذلك انخفضت بنسبة 6% مقارنة بالربع الرابع من 2022، بينما تشير البيانات لارتفاع الواردات السلعية بمعدل 1.1% خلال الربع الأول من 2023 مقارنة بالربع المناظر من عام 2022، في مقابل انخفاضها بمعدل 2.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.

صندوق النقد الدولي يتوقع وصول متوسط سعر برميل النقط عالميًا إلى 73.1 دولار

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في أبريل 2023 أن يصل متوسط سعر برميل النقط عالميًا إلى 73.1 دولار عام 2023 بانخفاض قدره 24.1% مقارنة بعام 2022، لذا يرجح أن يؤثر هذا الانخفاض في سعر البرميل عالميًا سلبًا على التجارة السلعية العربية، نظرًا للتأثير الكبير لصادرات منتجات الوقود على مجمل الصادرات السلعية العربية حيث مثلت صادراته نحو 61.8% من مجمل صادرات المنطقة خلال عام 2022، ونحو 11.3% من وارداتها السلعية.