الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقارير دولية تتوقع تراجع التجارة الخارجية العربية نهاية 2023

ارشيفية
ارشيفية

توقعت تقارير الدولية تراجع التجارة الخارجية العربية بمعدل 5% إلى 2879 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2023 متأثرًة بتوقعات تراجع أسعار النفط عالميًا بمعدل 24.1% خلال عام 2023 واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وكمحصلة لانخفاض قيمة الصادرات العربية بمعدل 10% في مقابل ارتفاع الواردات بمعدل 1.7% خلال نفس الفترة. 

وفي السياق، أوضح تقرير الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا والآثار الناجمة عن الأزمة “الروسية- الأوكرانية” وسط مخاطر انفصال الاقتصاد العالمي إلى كتل وتصاعد التوترات الجيوسياسية، تمثل جميعها قيودًا على التجارة العالمية، لذا من المتوقع أن يتباطأ نمو التجارة العالمية أواخر عام 2023. 

حكاية وطن| اهتمام غير مسبوق بقطاع التجارة الخارجية

ارتفاع تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بمعدل 2.7% خلال 2024

كما توقع صندوق النقد الدولي أن تعاود تجارة السلع والخدمات في الدول العربية ارتفاعها بمعدل 2.7% خلال عام 2024، مقارنة بالعام السابق كانعكاس متوقع لارتفاع قيمة الصادرات العربية بمعدل 0.4% وقيمة الواردات بمعدل 5.5% خلال نفس الفترة. 

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن متوسط سعر برميل النفط عالميًا يصل إلى 73.1 دولار عام 2023 بانخفاض قدره 24.1% مقارنة بعام 2022، لذا يرجح أن يؤثر هذا الانخفاض في سعر البرميل عالميًا سلبًا على التجارة السلعية العربية، نظرًا للتأثير الكبير لصادرات منتجات الوقود على مجمل الصادرات السلعية العربية، حيث مثلت صادراته نحو 61.8% من مجمل صادرات المنطقة خلال عام 222022، ونحو 11.3% من واردتها السلعية. 

جدير بالذكر أن هناك 8 دول عربية سجلت تراجعًا في مؤشر الربط بشبكة الملاحة المنتظمة في خلال الربع الرابع من عام 2022، وهي البحرين وسلطنة عمان ولبنان والسودان وجيبوتي وجزر القمر والأردن والصومال.

التقارير الدولية التجارة الخارجية التجارة الخارجية العربية الصادرات العربية صندوق النقد الدولي ارتفاع تجارة السلع الدول العربية

مواد متعلقة

حكاية وطن| اهتمام غير مسبوق بقطاع التجارة الخارجية

برلمانى: زيارة وزير التجارة لأنقرة حققت نجاحات كبيرة وتسهم فى جذب الاستثمارات الخارجية

الأكثر قراءة

رشقات صواريخ المقاومة الفلسطينية تستهدف مطار بن جوريون وصافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب

ضبط 8 متهمين بنادي صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

وزير المالية يكشف موعد مراجعة صندوق النقد الدولي

تحرش بها فطعنته.. حبس سيدة اعتدت على شقيق زوجها في حلوان

مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": لا صحة لإبلاغ إسرائيل نية حماس فى تنفيذ هجوم عليها

"على الزيرو" يتذيل القائمة.. بالأرقام إيرادات افلام دور العرض السينمائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

مدحت بشاى

أحمد نوار.. ريشة قناص وفدائية مبدع

منى رجب

انتصار المصريين فى حرب العبور فى فيلم إسرائيلى

د هند جاد

هانيبال.. خواطر دق طبول الحرب

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

حماس: الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة هجّرت ربع مليون فلسطينى

رشقات صواريخ المقاومة الفلسطينية تستهدف مطار بن جوريون وصافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب

طائرات حربية إسرائيلية تقصف غرب غزة بعشرات الصواريخ والقذائف الفسفورية