تقارير دولية تتوقع تراجع التجارة الخارجية العربية نهاية 2023

توقعت تقارير الدولية تراجع التجارة الخارجية العربية بمعدل 5% إلى 2879 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2023 متأثرًة بتوقعات تراجع أسعار النفط عالميًا بمعدل 24.1% خلال عام 2023 واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وكمحصلة لانخفاض قيمة الصادرات العربية بمعدل 10% في مقابل ارتفاع الواردات بمعدل 1.7% خلال نفس الفترة.

وفي السياق، أوضح تقرير الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا والآثار الناجمة عن الأزمة “الروسية- الأوكرانية” وسط مخاطر انفصال الاقتصاد العالمي إلى كتل وتصاعد التوترات الجيوسياسية، تمثل جميعها قيودًا على التجارة العالمية، لذا من المتوقع أن يتباطأ نمو التجارة العالمية أواخر عام 2023.

ارتفاع تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بمعدل 2.7% خلال 2024

كما توقع صندوق النقد الدولي أن تعاود تجارة السلع والخدمات في الدول العربية ارتفاعها بمعدل 2.7% خلال عام 2024، مقارنة بالعام السابق كانعكاس متوقع لارتفاع قيمة الصادرات العربية بمعدل 0.4% وقيمة الواردات بمعدل 5.5% خلال نفس الفترة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن متوسط سعر برميل النفط عالميًا يصل إلى 73.1 دولار عام 2023 بانخفاض قدره 24.1% مقارنة بعام 2022، لذا يرجح أن يؤثر هذا الانخفاض في سعر البرميل عالميًا سلبًا على التجارة السلعية العربية، نظرًا للتأثير الكبير لصادرات منتجات الوقود على مجمل الصادرات السلعية العربية، حيث مثلت صادراته نحو 61.8% من مجمل صادرات المنطقة خلال عام 222022، ونحو 11.3% من واردتها السلعية.

جدير بالذكر أن هناك 8 دول عربية سجلت تراجعًا في مؤشر الربط بشبكة الملاحة المنتظمة في خلال الربع الرابع من عام 2022، وهي البحرين وسلطنة عمان ولبنان والسودان وجيبوتي وجزر القمر والأردن والصومال.