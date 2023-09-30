حكاية وطن| اهتمام غير مسبوق بقطاع التجارة الخارجية

افتتح اليوم السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحصلت "الدستور" على نسخة من كتاب “حكاية وطن”، الذي تضمن نجاحات قطاع التجارة الخارجية.

نجاحات قطاع التجارة الخارجية

أكد التقرير أن قطـاع التجـارة الخارجية حظى علـى مـدى السـنوات التسـع الماضيـة باهتمـام غير مسـبوق مـن الدولـة، باعتباره مـن الدعائـم الرئيسـة لتحقيق الاسـتقرار الاجتماعـي مـن خـلال تحسـين مسـتوى معيشـة المواطنين.

وجــاء ذلــك الاهتمــام أيضــا تنفيــذا لتوجيهــات الدولــة بضــرورة اســتمرار الجهــود الداعمــة لقطــاع الصناعــة والتجــارة كنهــج اســتراتيجي ثابــت للدولــة مــع اتخــاذ جميـع الإجـراءات اللازمـة لسـد الفجـوة بيـن الصـادرات والـواردات، بمـا يلبـي رؤيـة الدولــة فــي التنميــة الاقتصاديــة.

وتنوعــت جهــود الدولــة لدعــم التجــارة الخارجيــة مــا بيــن توقيــع الاتفاقيــات الدوليـة والإقليميـة والمحليـة مـع مختلـف الـدول والمؤسسـات المعنيـة، وبيـن جهـود أخـرى لتنظيـم واسـتضافة المؤتمـرات الاقتصاديـة لتعزيـز التعـاون التجـاري.

وفـي هـذا الصـدد، عملـت الدولـة بتوجيهـات مـن القيـادة السياسـية علـى تعزيـز نفــاذ الصــادرات الوطنيــة إلــى الأســواق الأجنبيــة مــن خــلال الترويــج للمنتجــات والصــادرات المصريــة بالخــارج، وكذلــك العديــد مــن السياســات الخاصــة بحمايــة الصـادرات لزيـادة المنافسـة وضبـط هيـكل السـوق ومنـع الممارسـات الاحتكاريـة الضــارة. بالإضافــة إلــى سياســات موازيــة لإزالــة أيــة معوقــات وتحديــات أمــام الصــادرات المصريــة بمــا يمثــل خطــوة مــن شــأنها الارتقــاء بالصــادرات المصريــة وزيــادة معدلهــا وجودتهــا بالأســواق الإقليميــة والعالميــة. ويمكن تفصيل أهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية.

أهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية

تتضمن أهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية توقيـع مصـر و43 دولـة إفريقيـة علـى اتفـاق إطـلاق منطقـة التجـارة الحـرة القاريـة الإفريقيـة. وتعديــل بعــض أحــكام لائحــة القواعــد المنفــذة لقانــون الاســتيراد والتصديــر وإجــراءات فحــص الســلع المســتوردة والمصــدرة.وإصـــدار قـــرار بوقـــف اســـتيراد المنتجـــات ذات الطابـــع الشـــعبي والنمـــاذج الأثريـــة المصريـــة. وانضمـام مصـر لاتفاقية الميركوسـور وتحريـر القائمة الأولى منـذ دخول الاتفاق حيـز النفـاذ فـي سـبتمبر 2017وتحرير القائمـة الثانية في سـبتمبر،2020وبذلك تصـل السـلع المعفـاة تمامـا مـن الرسـوم الجمركيـة فـي إطـار الاتفـاق إلـى مـا يقـرب مـن 3200سـلعة مـن بينهـا بنود عـدد مـن السـلع الزراعيـة والزراعية المصنعـة ومـواد البنـاء والمنسـوجات والملابـس الجاهـزة، إلـى جانـب تطبيـق تخفيـض جمركـي لــ 6900سـلعة متبادلـة بيـن مصـر ودول تجمـع الميركسـور. وتوقيـع الهيئـة القوميـة للبريـد بروتوكـول تعـاون مـع الهيئـة العامـة للرقابـة علــى الصــادرات والــواردات يهــدف إلــى تســهيل حركــة التجــارة وتنميــة وتشــجيع الصــادرات المصريــة وتذليــل أي عقبــات تعتــرض ازدهارهــا وتطورهــا وتوسـيع نطاقهـا فـي كافـة المجـالات عبـر الاسـتفادة مـن الإمكانيـات الهائلـة والخدمــات المتنوعــة التــي تقدمهــا الهيئــة القوميــة للبريــد.

وانطلاقـا مـن هـذا، وفـي إطـار خطـط الدولـة لتنميـة الصـادرات المصريـة والنفـاذ إلـى الأسـواق الأجنبيـة تـم إطـلاق خطـة اسـتراتيجية طموحـة لتنميـة الصـادرات المصريــة للأســواق الخارجيــة، ورفــع معــدلات التصديــر خــلال الســنوات القادمــة وأرسـت فـي هـذا الصـدد برنامج ًـا اسـتراتيجيا للوصـول إلـى 100مليـار دولار صادرات مـن خـلال خطـة اسـتراتيجية لفتـح المزيـد مـن الأسـواق أمـام الصـادرات المصريـة وبصفـة خاصـة أسـواق دول قارتـي أوروبـا وإفريقيـا الـدول العربيـة.

ونتيجــة لمــا ســبق، جــاءت مؤشــرات عــام 2022لتؤكــد اســتمرار الزيــادة فــي معــدلات التصديــر بنســبة %61.3حيــث بلــغ إجمالــي الصــادرات المصريــة غيــر البتروليــة 35.8مليــار دولار عــام 2022مقارنــة بنحــو 22.2مليــار دولار عــام.2014 وقـد بلـغ إجمالـي حجـم الصـادرات الصناعيـة فـي مصـر 28.4مليـار دولار أمريكـي خـلال عـام .2023/2022وفـي المقابل، بلغـت الواردات المصرية غيـر البترولية 83.9 مليـار دولار عـام .2022وبلـغ عجـز الميـزان التجـاري غيـر البترولـي لمصـر مـع دول العالم في نهاية عام 2022نحو 48.1مليار دولار مقارنة بـ 54.5مليار دولار عام2014.