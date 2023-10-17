الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف بالمجان على 400 طالب خلال قافلة طبية لجامعة بنها بطوخ

جامعة بنها تواصل
جامعة بنها تواصل القوافل الطبية لطلاب المدارس بقرية كفر عابد

تواصل جامعة بنها تنظيم القوافل الطبية لطلاب المدارس بقرية كفر عابد مركز طوخ، وذلك في إطار مبادرة "احنا معاك" التي أطلقتها الجامعة لرعاية الأسرة المصرية.

ونظمت الجامعة قافلة طبية متخصصة فى أمراض العيون بمدرسة العلا الإعدادية المشتركة بكفر عابد ووقعت الكشف علي 400 طالب، كما تم إجراء كشف نظارة لعدد 64 طالبا بالمدرسة وتم عمل 19 نظارة، وتحويل 10 حالات أخرى للعلاج برمد المستشفى الجامعي.

جدير بالذكر أن مبادرة "احنا معاك" أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها فى قرية كفر عابد دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية بمشاركة 10 كليات على مستوى الجامعة ومركز دعم الابتكار وريادة الأعمال، وجار تنظيمها فى باقى القرى، حيث تستمر لمدة 3 أشهر.

وتشمل المبادرة رعاية للأسرة المصرية من كافة النواحي الصحية والتثقيفية ومحو الأمية عن طريق عمل استبيانات للتعرف على متطلبات أهالى القرية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال وذلك لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للأسر المصرية البسيطة.

كما نظمت أسرة طلاب من أجل مصر، بجامعة بنها، حملة التبرع بالدم تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصا من الجامعة على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن الحملة تأتي امتدادا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

وأشار "الجيزاوى" إلى أن الجامعة تتضامن إنسانيًا مع الشعب الفلسطيني والأحداث التي يشهدها قطاع غزة، مؤكدا أن فعاليات حملة التبرع بالدم مستمرة بكليات الجامعة كنوع من تقديم الدعم الفوري، والإغاثة الإنسانية للدولة الفلسطينية.

من جانبه، أشاد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجهود أسرة طلاب من أجل مصر في تنظيم فعاليات الحملة، وحشد الأعداد الكبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالتبرع من كافة كليات الجامعة.

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