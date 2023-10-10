قافلة جامعة بنها الطبية تفحص 1105 طلاب بالمدارس الابتدائية

نظمت جامعة بنها، قافلة طبية بالمدرسة الابتدائية بقرية كفر عابد مركز طوخ وذلك في إطار مبادرة "إحنا معاك "، والتي أطلقتها الجامعة لرعاية الأسرة المصرية وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإبصار.

وجاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

الكشف على 1105 طالب وإجراء كشف نظارة لـ94 طالبا بالمدرسة

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف على 1105 طلاب وإجراء كشف نظارة لـ94 طالبا بالمدرسة، وتحويل 19 حالة أخرى للعلاج برمد المستشفى الجامعي.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، في تصريحات صحفية، أن مبادرة "إحنا معاك" أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها فى قرية كفر عابد دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية بمشاركة 10 كليات على مستوى الجامعة ومركز دعم الابتكار وريادة الأعمال، وجاري تنظيمها في باقي القرى، وتستمر لمدة 3 أشهر.

وأشار رئيس جامعة بنها، إلى أن المبادرة تشمل رعاية للأسرة المصرية من كافة النواحي الصحية والتثقيفية ومحو الأمية عن طريق عمل استبيانات للتعرف على متطلبات أهالى القرية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال، لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للأسر المصرية البسيطة.

وأوضح رئيس جامعة بنها أن الجامعة سباقة في تنظيم المبادرات بكافة أشكالها بهدف خدمة المجتمع على مستوى قرى ومدن محافظة القليوبية للارتقاء بمستوى الخدمات لجميع المواطنين، مؤكدا أن جامعة بنها أطلقت وشاركت فى العديد من المبادرات الرئاسية الخادمة والداعمة للمواطنين.