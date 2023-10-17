الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. بتروجت يتقدم على لافيينا بهدفين وطنطا يتعادل مع السكة الحديد

فريق طنطا حرص على
فريق طنطا حرص على دعم فلسطين

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا على دعم فلسطين وشعبها قبل إنطلاق مباراة الفريق أمام السكة الحديد ضمن منافسات الأسبوع الرابع لمسابقة دوري المحترفين حيث قام لاعبو طنطا برفع قميص عليه علم فلسطين ودعم القضية الفلسطينية قبل إنطلاق المباراة التى انتهى شوطها الأول بالتعادل بدون أهداف بعد أداء متواضع من الفريقين .

شوط سلبي بين طنطا والسكة

بدأ الشوط الأول من مباراة طنطا والسكة الحديد بحذر من الفريقين وفي الدقيقة العاشرة مرر أحمد حسني كرة عرضية أبعدها الدفاع ووصلت إلى نانا أنطوي الذي هيأها لنفسه وسددها بجوار القائم الأيمن ورد السكة الحديد بتسديدة قوية لمحمود كشلط من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس أحمد شوقي إلى ركنية.

عاد الهدوء والحذر من جديد ليسطرا على أداء الفريقين وانحصر اللعب في وسط الملعب مع وجود محاولات هجومية للاعبي دون خطورة على المرمي وفي الدقيقة 41 نال أحمد حسني لاعب طنطا انذارا للخشونة  وبعد ثلاث دقائق وقت بدل ضائع أطلق الحكم  أسامة إسماعيل صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي .

بتروجت يتقدم على لافيينا بهدفين 

وفي ملعب الأسيوطي انتهى الشوط الأول من مباراة لافيينا وبتروجت التي يديرها الحكم مبروك نبيل بتقدم بتروجت بهدفين نظيفين سجلهما مصطفى سلطان في الدقيقة الثانية ورشاد المولي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع .

وفي الإسماعيلية انتهى الشوط الأول من مباراة القناة ودكرنس بتقدم فريق القناة بهدف سجله هداف الفريق  أكرم عبد ربه من ركلة جزاء من ركلة جزاء احتسبها الحكم إسلام القماش في الدقيقة 14  .

وفي الإسكندرية انتهى الشوط الأول من مباراة أبوقير للأسمدة ووادي دجلة التي يديرها الحكم جلال أحمد بتقدم وادي دجلة بهدف سجله المتألق محمود دياسطي .

دوري المحترفين طنطا السكة الحديد بتروجت فريق لافيينا

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