الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة المنيا: بدء مشروع "تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين"

المرحلة الثانية من
المرحلة الثانية من مشروع تحسين الزراعة

تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تبدأ  مديرية الزراعة بالمنيا  المرحلة الثانية من مشروع "تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين" بالاشتراك مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا) والمقرر أن يستمر حتى سبتمبر من عام 2027 وتستهدف 9 قرى لخدمة 480 مزارعا و80 سيدة.

وأنهى اليوم الثلاثاء فريق من خبراء مشروع "تحسين الزراعة الموجه للسوق لصغار المزارعين" تفقده المشروعات التي تم تنفيذها خلال المرحلة الأولي من المشروع بقرى تلة، كوم مطاي، فى الفترة من مايو 2014 وحتى أبريل 2019 فى 14 قرية، شارك بها 1129 مزارعا و353 سيدة باشتراك 181 مهندسا من الإرشاد والتعاون الزراعي.

تسهيل مهمة خبراء الجايكا وتذليل أى عقبات قد تواجه المشروع

من جانبه، أكد الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا يولى المشروع اهتماما خاصا، مشيدا بالتعاون مع الجانب اليابانى، وأنه وجه بتسهيل مهمة خبراء الجايكا وتذليل اى عقبات قد تواجه المشروع، مشيرا الى ان مشروع "تحسين الزراعة الموجه للسوق لصغار المزارعين ISMAP " يهدف إلى زيادة الدخل الزراعي لصغار المزارعين وصغار المزارعين المجاورين في منطقة المشروع من خلال أسلوب الإرشاد الزراعي القائم على نهج SHEP وهو تمكين وتشجيع زراعة المحاصيل البستانية لأصحاب الحيازات الصغيرة، وتبني مفهوم "الزراعة للبيع " وليس الزراعة ثم البيع " أي الزراعة الموجهة للسوق لزيادة الدخل الزراعي وتحسين مستوى معيشة المزارع.

من ناحية أخرى كان وكيل وزارة الزراعة بالمنيا قد سبق وأكد أن حصول المحافظة على المركز الثانى من حيث كميات توريد القمح إنما يرجع الى المتابعة المستمرة من معالى المحافظ الذى لم يدخر جهدا لإنجاح موسم التوريد والتيسير على الموردين، وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، لافتا إلى أن الإعلان عن حصول المنيا على المركز الثانى جاء خلال حفل أقيم عقب انتهاء ورشة العمل الختامية للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح تحت رعاية وبحضور الدكتور السيد القصير وزير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

المرحلة الثانية من مشروع تحسين الزراعة
المرحلة الثانية من مشروع تحسين الزراعة
المرحلة الثانية من مشروع تحسين الزراعة
المرحلة الثانية من مشروع تحسين الزراعة
زراعة المنيا مشروع تحسين الزراعة صغار المزارعين بالتعاون مع الجايكا اليابانية الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة

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