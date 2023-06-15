الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تنمية المشروعات" يتعاون مع "جايكا" في دعم المشروعات الصغيرة

المشروعات المتوسطة
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وقع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي، والممثل الرئيسي للهيئة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا)، كاتو كين، مشروع تعاون جديد بين الجانبين لتحسين القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الفنية وخدمات تطوير الأعمال والتدريب والتسويق، بما يلائم الأسواق الخارجية ويعزز فرص المنتجات في التصدير.
وقال "رحمي" - خلال التوقيع - إن مشروع التعاون الجديد يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي والتصنيع الزراعي من خلال تقديم الخدمات الفنية اللازمة لرفع وتحسين إنتاجيتها وزيادة قدراتها التنافسية وتأهيل منتجاتها للأسواق الخارجية. 
وأشار إلى اهتمام جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع الكيانات العالمية ذات الخبرة في مجال دعم وتطوير المشروعات الصغيرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير قطاع المشروعات الصغيرة، خاصة الصناعية والإنتاجية، وتقديم مختلف التيسيرات لأصحاب تلك المشروعات، ما يُساعدهم على الاستمرار والتوسع من جهة وتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات وتقليل الصادرات من جهة أخرى. 
وأوضح أن هذا التوقيع جاء تتويجا للجهود المبذولة من الجانبين خلال الفترة الماضية، مضيفاً أنه تم إيفاد بعثتين من الجايكا خلال شهري يناير ومارس من العام الجاري لزيارة محافظتى الإسكندرية والمنيا وتفقد عدد من المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في العديد من المجالات، مشيدًا بالجهود المشتركة بين مصر واليابان في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 
ومن جهته؛ قال كاتو كين الممثل الرئيسي للجايكا، إن اليابان ترى مصر شريكًا استراتيجيا لا غنى عنه، مؤكدا على أهمية تطوير التعاون الفني والمالي بين الجانبين لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أهمية هذا المشروع ودوره في تحسين القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين إنتاجية وكفاءة هذه المشروعات.

احتياجات السوق المحلي احتياجات السوق الاسواق الخارجية التصنيع الزراعي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبول

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