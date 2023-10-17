فاسيليو يدرس إعادة محمود الجزار في تشكيل البنك الأهلي أمام إنبي

أصبح محمود الجزار، مدافع البنك الأهلي، جاهزا للمشاركة مع فريقه أمام إنبي، بدوري نايل (موسم 2023/2024).

ويأتي ذلك، بعد تعافي محمود الجزار، من الإصابة التي تعرض إليها على مستوى الكاحل، خلال مشاركته في لقاء بيراميدز، في الجولة الثانية من دوري نايل، والتي انتهت بفوز السماوي بهدف نظيف.

وغاب محمود الجزار، عن مواجهة البنك الأهلي أمام الزمالك، الماضية بسبب الإصابة، حيث تذوق الفريق مرارة الهزيمة بنتيجة 2/1.

موعد مباراة البنك الأهلي وإنبي بدوري نايل (موسم 2023/2024)

ومن المقرر أن يواجه البنك الأهلي نظيره إنبي، مساء السبت القادم 21 أكتوبر الجاري، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

وفي السياق ذاته، يدرس المدرب اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني للبنك الأهلي، الدفع بمحمود الجزار أساسيا، في مواجهة إنبي المرتقبة، التي تعد بمثابة طوق نجاة للفريق في إيقاف نزيف النقاط، والابتعاد عن مبكرا عن منطقة دوامة شبح الهبوط.

موقف البنك الأهلي بجدول ترتيب دوري نايل (نسخة 2023/2024)

ويتذيل فريق البنك الأهلي، المركز الأخير، بجدول ترتيب دوري نايل للموسم الجاري (2023/2024)، بلا رصيد من النقاط، عقب الهزيمة في المواجهات الثلاثة الماضية، أمام كلا من طلائع الجيش بهدفين نظيفين، وبيراميدز بهدف نظيف وأخيرا الزمالك بنتيجة 2/1.

ويعد هذا الموسم هو الرابع على التوالي، للبنك الأهلي بين الكبار، بدوري الأضواء والشهرة، منذ صعوده من القسم الثاني سابقا “دوري المحترفين حاليا”( 2021/2022).