ديفيد رايا يتحدث عن دور أرتيتا في ضمه والمنافسة مع رامسديل

كشف ديفيد رايا، حارس مرمى فريق أرسنال الانجليزي، عن تفاصيل انتقاله لصفوف الجانرز ومحادثته مع ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق.

ويلعب ديفيد رايا ضمن صفوف أرسنال منذ بداية الموسم الجاري، في عقد إعارة مع بند للشراء في نهاية الإعارة.

وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة ذا أثلتيك: “تحدثت مع ميكيل أرتيتا أكثر من مرة قبل التوقيع للفريق لأن الأمر كان معقدًا ومتعلق بالأمور المالية؛ لقد كان واحدًا من المدربين الذين أردت العمل معهم، فلسفته والطريقة التي حول بها أرسنال وطريقة اللعب كانت أمرًا مهمًا لانتقالي للفريق”.

وعما إذا كان أرتيتا وعده بأنه سيكون الحارس الأول على حساب رامسديل، علق رايا: “أرتيتا منحني الثقة لأكون هنا، وسأقاتل من أجل ذلك، أخبرني أنه يريد أن يكون لديه لاعبين في أفضل مستوى بكل مركز، والأمر يعود لي في اختيار الوقت والقتال من أجل الحصول على دقائق؛ لا أريد التفكير فيما وراء ذلك، وإذا كان هناك مداورة في أي مركز سأساعد داخل وخارج الملعب”.

وعن علاقته بمنافسه رامسديل، أجاب: “العلاقة جيدة جدًا، في نهاية اليوم نحن زملاء وهو شيء مهم، علاقتنا صحية جدًا ولا توجد مشاكل، نحن ندفع كلًا منا في التدريبات عندما يكون في مستوى أقل قليلًا أدفعه وهو يفعل ذلك أيضًا، نحن 3 حراس نتدرب أو 4 لساعات أسبوعيًا، وأنت تحتاج هذا النوع من العلاقات لأنه بخلاف ذلك لن تسير التدريبات بشكل جيد".

وأكمل: "أنا في واحد من أفضل الأندية في العالم، وألعب في دوري أبطال أوروبا، إنه أحد أحلامي وبالطبع أرتيتا كان عاملًا في ذلك".

وعن إمكانية تفعيل شرط الشراء:"إذا كان الأمر في يدي كنت أكملته أمس".

واستطرد: “لا أحب أن أنظر للمستقبل، أنا أتطلع ليوم بيوم ولكن النهاية المثالية لي ستكون تحقيق لقب مع أرسنال والانضمام للمنتخب في البطولة الأوروبية وخوض بطولة جيدة”.

وعن مستوى مانشستر سيتي، علق:" إذا لم يكن مانشستر سيتي الأفضل في العالم، فهم من الفرق الأفضل وخاصة في الضغط والتحولات، لذا يجب أن نلعب مباشرة".