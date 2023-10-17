الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: الانتهاء من وضع الطبقة الإسفلتية الأولى بشارع الحرية ببورفؤاد

رفع كفاءة شارع الحرية
رفع كفاءة شارع الحرية بمدينة بورفؤاد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع الحرية بمدينة بورفؤاد وذلك ضمن خطة موسعة لتطوير منظومة الطرق والمحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق المحافظة، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بورسعيد: الانتهاء من وضع الطبقة الإسفلتية الأولى ضمن أعمال تطوير شارع الحرية بمدينة بورفؤاد

وأكد محافظ بورسعيد أنه يجرى العمل حاليًا في تطوير شارع الحرية بداية من شارع الجمهورية وصولًا حتى شارع ٢٣ يوليو بطول ٤٠٠ م،  بينما تتمثل المرحلة الثانية في  تطوير  بداية شارع الجامعة "شارع ١٢" حتى شارع ٢٣ يوليو،  مع استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الأسفلت للوصلة من شارع ٢٣ يوليو وصولا حتى شارع الجمهورية،بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل.

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق تشمل اعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع والالتزام بالمدة الزمنية المقررة لخطة العمل لتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد.

وفي شأن آخر استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم  ، الأستاذة ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بديوان عام محافظة بورسعيد، لمناقشة عدد من الموضوعات فى إطار دعم التعاون المثمر بين المحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق ضمن خطة تطوير القطاع السياحي بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والأستاذ عادل والي

واستعرض محافظ بورسعيد مع الأستاذة ميرفت حطبة، خطة التطور السياحي الذى تشهده بورسعيد فى المنشآت السياحية والذى يعيد لبورسعيد مكانتها الرائدة ويجعلها في مصاف المدن السياحية، مؤكدا على أهمية التعاون بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق من أجل تحقيق مزيد من التطور فى القطاع السياحى ببورسعيد وإحداث رواجآ سياحيآ، يعود على المحافظة وأبناءها بالخير.

ومن جانبها، أعربت ميرفت حطبة عن فخرها بالإنجازات والتنمية التى شهدتها محافظة بورسعيد مؤخرا، مؤكدة على ترحيبها بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد لتحقيق تنمية سياحيا تليق بواقع وحضارة بورسعيد

رفع كفاءة شارع الحرية بمدينة بورفؤاد
رفع كفاءة شارع الحرية بمدينة بورفؤاد
رفع كفاءة شارع الحرية بمدينة بورفؤاد
رفع كفاءة شارع الحرية بمدينة بورفؤاد
رفع كفاءة شارع الحرية بمدينة بورفؤاد
رفع كفاءة شارع الحرية بمدينة بورفؤاد
رفع كفاءة شارع الحرية بمدينة بورفؤاد
رفع كفاءة شارع الحرية بمدينة بورفؤاد
محافظ بورسعيد شارع الحرية تطوير أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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