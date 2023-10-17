الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الشعب الفلسطينى" يدين مواقف الدول المصوتة ضد وقف إطلاق النار فى غزة

فلسطين
فلسطين

أدان حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، مواقف الدول التي صوتت في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الروسي لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية في غزة.

وقال الشعب الفلسطيني، في بيان له وصلت لـ"الدستور"، نسخة منه: تلك الدول أعطت ضوءًا أخضر لاستمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ومساء الإثنين، فشل مشروع قرار صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها تسعة في المجلس المؤلف من 15 عضوًا.

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وحصل مشروع القرار على خمسة أصوات مؤيدة وأربعة معارضة، فيما امتنع ستة أعضاء عن التصويت.

وندد النص الروسي بالعنف ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب، لكنه لم يذكر اسم حركة حماس.

كما أعرب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، عن أسفه لبقاء المجلس رهينة للوفود الغربية، على حد قوله.

وقال نيبينزيا: "نشعر بقلق بالغ إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة".

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حماس تدين مواقف الدول التي صوتت ضد مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن

وسبق، وحملت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، الدول التي رفضت مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن لوقف القتال وفتح ممرات إنسانية، مسئولية استمرار نزيف دماء المدنيين في قطاع غزة.

وقالت حرك حماس، في بيان لها قبل قليل: "نعرب في حركة المقاومة الإسلامية حماس عن بالغ استهجاننا واستنكارنا لمواقف الدول التي صوتت ضد مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن، والذي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني لفتح ممرات إنسانية لمساعدة وإنقاذ المدنيين في قطاع غزة".

وأكدت حركة حماس أن "تلك المواقف تمنح الاحتلال الضوء الأخضر، لارتكاب مزيد من جرائمه وتصعيد حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، في مخالفة صريحة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".

الشعب الفلسطيني مجلس الأمن غزة المندوب الروسي الكارثة الإنسانية

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