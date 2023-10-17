الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الحصار على غزة وأمر الإخلاء للمدنيين انتهاك للقانون الدولي

أعلنت الأونروا "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئ فلسطين"، أنه من المتوقع أن يستمر احتياطي الوقود في جميع أنحاء المستشفيات بمختلف أنحاء قطاع غزة 24 ساعة إضافية فقط، حسبما عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها.

الأوضاع في قطاع غزة

وفي خبر عاجل آخر للقاهرة الإخبارية، فإن منظمة الصحة العالمية، قالت، إنها تعمل على وضع خطط للتعامل مع الأوضاع في قطاع غزة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

من جانبه، أوضح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في خبر عاجل لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الحصار الإسرائيلي على غزة وأمر الإخلاء قد يصل إلى حد النقل القسري للمدنيين وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي.