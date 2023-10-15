الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الشعب الفلسطينى يدعو لعقد قمة عربية وتشكيل حكومة طوارئ وطنية لمواجهة العدوان

وليد العوض حزب الشعب
وليد العوض حزب الشعب الفلسطينى

دعا وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني من بين ألسنة النار ودخان الصواريخ المنهمرة على رؤوس الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأمام التهديد بتدميره بمن فيه، الفصائل الوطنية والإسلامية كافة، والقيادة  الفلسطينية على رأسها الرئيس محمود عباس لتوحيد الموقف الفلسطيني وترجمته فعليا وتشكيل حكومة طوارئ وطنية لمواجهة العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة.

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كما دعا العوض في بيان له وصل للدستور نسخة منه، لعقد قمة عربية طارئة لاتخاذ موقف عربي مشترك لصد العدوان ومواجهة تداعياته.

 

وأضاف العوض أن ذلك يتطلب أيضاً الاسراع بتشكيل حكومة طوارئ وطنية أو لجنة طوارئ وطنية عليا موحدة تتولى مهمة التصدي للعدوان وحماية شعبنا الفلسطيني من حرب الإبادة الشاملة، والدفاع عن الرواية الفلسطينية في معركة الرأي العام في العالم وتوضيح الرؤية الفلسطينية لوقف المذابح التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

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مظاهرات حاشدة فى "ميلانو" لدعم الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلى

وشهدت مدينة ميلانو الإيطالية، السبت، مظاهرات حاشدة تضامنية وداعمة للشعب الفلسطيني وخاصة سكان قطاع غزة.

 

جذبت المظاهرات آلاف المشاركين وأطلقوا شعارات ولافتات تندد بالحرب الإسرائيلية وجرائم الإبادة المرتكبة ضد الفلسطينيين.

 

ولا يقتصر الدعم على المظاهرات فحسب، بل يتجلى أيضًا في التبرعات والمساعدات المالية والإنسانية التي يقدمها العديد من الأفراد والمنظمات للفلسطينيين في قطاع غزة. 

 

كما أقيمت مؤتمرات وفعاليات توعوية لتسليط الضوء على الواقع الصعب الذي يواجه الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز الوعي بحقوقهم الإنسانية والعدل.

 

تحظى هذه المظاهرات بتفاعل كبير من قبل المجتمع الإيطالي، حيث يعارضون بشكل جماعي الاعتداءات الإسرائيلية ويطالبون بوقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق العدالة في الأراضي الفلسطينية، إن هذا التضامن المشترك يساهم في رفع الوعي العالمي بقضية الفلسطينيين وضرورة وقف العنف وتحقيق السلام.

الشعب الفلسطيني قطاع غزة العدوان الإسرائيلى قمة عربية حكومة طوارئ

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