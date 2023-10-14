الدفاع المدنى فى غزة: الاحتلال الاسرائيلى هجر نصف مليون فلسطينى من منازلهم

كشف محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، علي تفاصيل تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كاشفًا حجم الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن العدوان الإسرائيلي مازال يمارس قتل المدنيين واستهداف لمنازل المواطنين حتى هذه اللحظة.

وأضاف، أن هيئة الدفاع المدني مازالت تعمل في ميدان الأحداث بكل المعدات والأطقم الإغاثية، موضحًا أن قرابة نصف مليون مواطن تم تهجيرهم من مناطق الشمال للجنوب ضمن عملية النزوح.

وتابع: "الاحتلال وجه رسائل للمواطنين في القطاع بضرورة إخلاء المنازل، وهناك عدد من المواطنين خرج ونزح نتيجة الخوف والنيران التي تسقط، ومنهم من هم ثابتون حتى هذه اللحظة داخل منازلهم، ولم يكرروا تجربة 1948 التي قام بها الاحتلال".

وأكمل: "الاحتلال حتي يستهدف من يستجيبون لدعوات التهجير والنزوح بكل عنف وعدم إنسانية".