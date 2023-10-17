الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

برنامج الأغذية العالمى يحذر من نفاد مخزون الغذاء فى غزة خلال أيام

قطاع غزة
قطاع غزة

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع، في وقت لم يبق في المتاجر سوى ما يكفي لأربعة أيام أو خمسة من مخزون الغذاء.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط عبير عطيفة، في تصريحات صحفية، تكفي المخزونات الغذائية داخل المتاجر، لأقل من بضعة أيام، ربما لأربعة أيام أو خمسة.

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برلمانية: قمة القاهرة للسلام نقطة الانطلاق نحو تغليب مسار التهدئة في غزة

مستشفى الصداقة التركي سيتوقف أجزاء منها خلال 48 ساعة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مصادر طبية في مستشفى الصداقة التركي المتخصص الوحيد بالأورام في قطاع غزة عن توقف أجزاء كبيرة من خدماته عن العمل، عن نتيجة نقص الوقود.

وأوضحت، أن الجزء المتبقي من هذه الأقسام سيتوقف خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، ليصبح جميع مرضى الأورام في قطاع غزة بلا خدمات، ما يهدد حياة المئات منهم، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، حرب الاحتلال المدمرة ضد الشعب الفلسطيني وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها لليوم الـ11 على التوالي، والتي كان آخرها مجزرتى رفح وخان يونس صباح هذا اليوم التي خلفت 80 شهيدا بينهم أطفال ونساء، ومزيدا من الدمار.

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"الخارجية الفلسطينة": الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة

كما أدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، استهداف المراكز الصحية والمستشفيات والطواقم الصحفية والمدارس والجامعات وغيرها.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنه بات واضحًا أن دولة الاحتلال ماضية في جريمة تطهير عرقي بالأسلحة المحرمة دوليًا، للتخلص من الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من مخططات معدة مسبقًا للتخلص من أزمة إسرائيل الإستراتيجية التي يمثلها وجود ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هذا ما تؤكده جرائم القتل بالجملة التي ترتكبها الطائرات الإسرائيلية على مدار الساعة، ومشاهد الدمار الشامل والكارثة الإنسانية بجميع أوجهها في قطاع غزة، وخنق الضفة الغربية المحتلة، وتكثيف عوامل الطرد والتهجير للمواطنين.

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