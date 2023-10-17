ضرب وإجهاض واغتصاب في فراش الزوجية.. مأساة "منة" أمام محكمة الأسرة

"كان بيعاملني زي العبيد.. وبيدوس على رقبتي ويجبرني أركع وأبوس رجليه.. كان عنيف لدرجة إنه كان بيغتصبني رغم إني مراته.. وسحلني في الشارع وأجهضني".. جاءت تلك الكلمات على لسان سيدة تُدعى "منة" من محافظة الشرقية، والتي أقامت في عدة دعاوى قضائية ضد زوجها، بعد أقل من عامين زواج، تطلب فيها الطلاق، وتتهمه بالتعدي عليها، انتهت بالحكم بسجنه 3 سنوات غيابيًا.

وقالت "منة" في الدعوى التي أقامتها ضد زوجها، إنه اعتاد التعدي عليها بالضرب وإصابتها في أنحاء متفرقة من جسدها لأسباب "تافهة" -على حد قولها، لا تستدعي كل ذلك العنف، حتى إنه كان يضربها ويسبها في حضور أفراد أسرته، ما جعلهم يشمتون فيها.

وأضافت أن زوجها كان بخيلًا للغاية، ومنذ زواجهما وهو يعاملها بعنف شديد حتى في العلاقة الحميمة بينهما، كان يجبرها على معاشرته ويتعمد ضربها أثناء العلاقة، وإحداث خدوش وخرابيش في جسدها بالكامل، مرددة "كان بيغتصبني باسم الجواز".

ولفتت إلى أنه كان يجبرها على تناول لحوم فاسدة ما أدى لإصابتها بالتسمم لمدة 15 يومًا، ورفض علاجها، وعندما علم بحملها كان يتعمد ضربها في بطنها، فحاولت حماية الجنين واستعطفته: "هتموت ابنك" فكان يرد عليها:"مش عايزك ولا عايزه".

وواصلت:"في مرة من المرات أصابها بتشنجات من شدة الضرب بسبب طلبها 10 جنيهات منه"، ورد على طلبها:"خلي أهلك يصرفوا عليكي".

وأشارت إلى أنه بعد فشل محاولاتها ولم تعد قادرة على التحمل وإصلاح حال زوجها، وتأذي جسدها من المعاملة العنيفة فرت إلى منزل أسرتها، لكنها فوجئت بزوجها يقتحم منزل والدها ويرشقهم بالحجارة، ويتعدى على والدها ببالسب بـ"ألفاظ بذيئة"، ولم ينصرف إلّا بعد تدخل من الجيران.

وتابعت أنها فوجئت به ينتظرها في الشارع أثناء توجهها للطبيب لمتابعة حملها، وينهال عليها بالضرب وسحلها وسط ذهول من المارة، الذين فشلوا في إبعاده عنها بعد صراخه فيهم:"مراتي ومحدش يتدخل"، لافتة إلى أنه عندما شاهد الدماء تسيل من أنفها وفمها وغيابها عن الوعي فر هاربًا تاركها على الأرض، وأسرع الأهالي بنقلها إلى المستشفى لتكتشف فقدان جنينها؛ بسبب ضرب زوجها لها.

وأقامت "منة" دعوى طلاق للضرر، كما حررت محضرا اتهمت فيه زوجها بضربها وإجهاض جنينها، لتمم إحالته إلى المحاكمة وقضت المحكمة بالشرقية بالسجن 3 سنوات للزوج، وما زالت دعوى الطلاق منظورة أمام محكمة الأسرة بأبو كبير.