الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

القطامى: قمة القاهرة للسلام تعكس رؤية مصر الثاقبة فى حل القضية الفلسطينية

النائب عمرو القطامى
النائب عمرو القطامى

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن موقف المجتمع الدولي حيال ممارسات جيش الاحتلال الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل يدعو للتساؤل، ففي الوقت الذي يدين ويشجب نجده يلتزم الصمت أمام تلك الممارسات.

وأكد القطامي؛ أن الجميع يثق في تعامل القيادة السياسية مع الأزمة، قائلًا: "نثق فى القيادة السياسية فى حل القضية، والأمر يتطلب دعم ومساندة من الدول العربية، لافتًا إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لحضورقمة القاهرة للسلام حول القضية الفلسطينية تؤكد دور مصر الداعم للقضية".

 

الدور المصري واضح للجميع في دعم القضية 

وتابع، أن دور مصر واضح للجميع من خلال دعم القضية الفلسطينية والعمل فى كل الاتجاهات للوصول لحل عاجل.

وأضاف أن هذه القمة فكرة مبتكرة تضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته ولعل خير دليل على ذلك التلبية الكبيرة للدعوة لحضور "قمة القاهرة للسلام" حول القضية الفلسطينية، السبت المقبل، وهو ما يؤكد أن مصر حاضنة للقضية الفلسطينية على مر التاريخ.

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في السياق، قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن القمة الدولية التى دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى لبحث مستجدات القضية الفلسطينية ستكون فرصة لتجديد الالتزام الدولي بحل الدولتين وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتابع هندى: "القمة ستكون فرصة أيضًا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال حل سياسي، مؤكدًا أن مصر ستظل المساند الأكبر لقضية العرب الأولى، مؤكدًا أن القمة تؤكد تطلع مصر لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال حل سياسي عادل وشامل لهذه القضية، والوصول لحلول سلمية مستدامة وذلك من خلال عقد قمة دولية تبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية".

وأكد أن القضية الفلسطينية تعتبر من أكثر القضايا الإنسانية التي تشغل العالم علي مر السنين الممتدة منذ عام 1948، ومنذ تلك اللحظة وتعمل الدولة المصرية على تحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز العلاقات السلمية بين الدول وفي ضوء ذلك، لافتًا إلى أن عقد قمة دولية لبحث القضية الفلسطينية يمكن أن يكون خطوة هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف هندي أن القضية الفلسطينية تواجه تحديات عديدة ومستجدات مستمرة، ومن المهم أن تتعامل معها الدول العربية بشكل جماعي  بالدعم والمساندة الصريحة، والتأكيد على أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967 وحل قضية اللاجئين وإقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل.

النائب عمرو القطامي الشئون الاقتصادية مجلس النواب الشعب الفلسطيني الاحتلال

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