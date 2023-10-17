"إكسترا نيوز" تستعرض ثوابت الموقف المصرى من القضية الفلسطينية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا تليفزيونيًا يستعرض ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية خلال الأيام الماضية.

وذكر التقرير أن مصر حريصة على التواصل مع الأطراف المعنية بالقضية، كما أنها استضافت قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية.

مصر حريصة على التواصل مع الأطراف المعنية بالقضية

ولفت التقرير إلى أن الاجتماعات أكدت ضرورة تبني حل الدولتين، كما أن الدولة المصرية حرصت على دعم كل جهود التهدئة، وأكد الرئيس السيسى مواصلة مصر مساعيها لإقامة دولة فلسطينية، كما أكد سعي مصر لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

وأكد التقرير أن مصر ستظل الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، كما أكدت مصر أن الفلسطينيين يخوضون معركة وجود دفاعا عن مقدساتهم.