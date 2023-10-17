تضرر أجزاء من مستشفى غزة الأوروبى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تضرر أجزاء من مستشفى غزة الأوروبي، جنوب القطاع، جراء قصف طائرات الاحتلال مدخل المستشفى.

يأتي هذا بعدما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، منزلا آخر بالقرب من المستشفى الأوروبي بخان يونس، أسفر عن وقوع شهداء ومصابين.

ووفقا لآخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة، بلغت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة حتى الآن أكثر من 2800 شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و9938 جريحا.

واستُشهد العشرات من المواطنين، وأصيب عشرات آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل سقطت على رءوس ساكنيها في رفح وخان يونس، جنوب قطاع غزة.

وتستهدف طائرات الاحتلال المناطق القريبة من المستشفيات، إذ شنت غارة صباح اليوم على منزل بالقرب من المستشفى الكويتي في رفح جنوب قطاع غزة.

"الأونروا" تحذر من انتشار الأمراض فى غزة

وفي وقت سابق، حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من انتشار الأمراض في قطاع غزة جراء نقص المياه واستخدام الناس المياه غير الصالحة للشرب.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة، جولييت توما، للصحفيين: "لا تزال المياه منقطعة عن معظم السكان في غزة".

وتابعت: "نحن نتحدث عن مليوني شخص في قطاع غزة لا يوجد لديهم الماء، والماء يشرف على النفاد، فالماء هو الحياة، والحياة تشرف على النفاد في غزة".

وأضافت: "نحن قلقون للغاية بشأن الأمراض التي مصدرها المياه في حال استمرار الوضع الذي يكون فيه الماء غير متوفر في غزة، لأننا نعرف أن السكان يستخدمون مصادر للمياه القذرة، بينها الآبار".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت، في وقت سابق، من أن المياه والوقود والكهرباء قد تنتهي في غزة في غضون الـ24 ساعة القادمة، مشيرة إلى أن إسرائيل شددت الحصار المفروض على غزة ردا على هجوم "حماس" على الأراضي الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر.