الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تضرر أجزاء من مستشفى غزة الأوروبى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في  قطاع غزة عن تضرر أجزاء من مستشفى غزة الأوروبي، جنوب القطاع، جراء قصف طائرات الاحتلال مدخل المستشفى.

يأتي هذا بعدما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، منزلا آخر بالقرب من المستشفى الأوروبي بخان يونس، أسفر عن وقوع شهداء ومصابين.

txt

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

ووفقا لآخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة، بلغت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة حتى الآن أكثر من 2800 شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و9938 جريحا. 

واستُشهد العشرات من المواطنين، وأصيب عشرات آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل سقطت على رءوس ساكنيها في رفح وخان يونس، جنوب قطاع غزة.

وتستهدف طائرات الاحتلال المناطق القريبة من المستشفيات، إذ شنت غارة صباح اليوم على منزل بالقرب من المستشفى الكويتي في رفح جنوب قطاع غزة.

"الأونروا" تحذر من انتشار الأمراض فى غزة

وفي وقت سابق، حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من انتشار الأمراض في قطاع غزة جراء نقص المياه واستخدام الناس المياه غير الصالحة للشرب.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة، جولييت توما، للصحفيين: "لا تزال المياه منقطعة عن معظم السكان في غزة".

وتابعت: "نحن نتحدث عن مليوني شخص في قطاع غزة لا يوجد لديهم الماء، والماء يشرف على النفاد، فالماء هو الحياة، والحياة تشرف على النفاد في غزة".

وأضافت: "نحن قلقون للغاية بشأن الأمراض التي مصدرها المياه في حال استمرار الوضع الذي يكون فيه الماء غير متوفر في غزة، لأننا نعرف أن السكان يستخدمون مصادر للمياه القذرة، بينها الآبار".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت، في وقت سابق، من أن المياه والوقود والكهرباء قد تنتهي في غزة في غضون الـ24 ساعة القادمة، مشيرة إلى أن إسرائيل شددت الحصار المفروض على غزة ردا على هجوم "حماس" على الأراضي الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر.

الصحة قطاع غزة مستشفى غزة الأوروبى طائرات الاحتلال العدوان الإسرائيلى

مواد متعلقة

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يمارس التطهير العرقى بالأسلحة المحرمة للتخلص من شعبنا

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

وزير الخارجية اللبنانى يطالب بضرورة تهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية

السفير الفلسطينى بالقاهرة يطالب المجتمع الدولى بالتدخل الفورى لوقف الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة

الشعب الفلسطينى يدعو لعقد قمة عربية وتشكيل حكومة طوارئ وطنية لمواجهة العدوان

"يكذب كما يتنفس".. وقائع تكشف انحياز الإعلام الغربى لإسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين

أستاذ علوم سياسية: الرئيس السيسي حدد موقف مصر بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية

أبو سمرة لـ"الدستور": مصر الحاضن الأكبر لفلسطين.. ولن تسمح بمخططات التهجير

الأكثر قراءة

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"أمها رجعت فجأة".. مدرس يقفز من السادس لإخفاء علاقته بطالبة في الإسكندرية

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

كل شيء عن 4 مشروعات صينية عملاقة جديدة في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الاختيار الصعب.. هل يختار نتنياهو حرب طويلة مع حماس على حساب الرهائن؟

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟