الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

قطاع غزة
قطاع غزة

كشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن طبيعة ما ستكون عليه الأوضاع في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم عليها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري، الثلاثاء، إن وضع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي على القطاع المحاصر سيكون قضية عالمية مطروحة للنقاش الدولي.

وحول إمكانية احتلال إسرائيل قطاع غزة بشكل كامل عقب انتهاء العدوان، قال هغاري: "لدينا كل التصورات النهائية".

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وأشار متحدث جيش الاحتلال إلى أن مجلس وزراء الاحتلال يناقش أيضا الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الأمر.

وأضاف هغاري أن جيش الاحتلال عرض خطة عمل على مجلس الوزراء الإسرائيلي، لكنه لم يذكر تفاصيل.

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وأوضح أن غزة لها حدود مع دول أخرى، مستدركا: "لذا عندما نقول أشياء تتعلق بالوضع النهائي، فإن هذه الأشياء ستجمع بين أوامر المستويين السياسي والعسكري".

"أونروا" تحذر من انتشار الأمراض فى غزة

وفي وقت سابق، حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من انتشار الأمراض في قطاع غزة جراء نقص المياه واستخدام الناس المياه غير الصالحة للشرب.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة، جولييت توما، للصحفيين: "لا تزال المياه منقطعة عن معظم السكان في غزة".

وتابعت: "نحن نتحدث عن مليوني شخص في قطاع غزة لا يوجد لديهم الماء، والماء يشرف على النفاد، والماء هو الحياة، والحياة تشرف على النفاد في غزة".

وأضافت: "نحن قلقون للغاية بشأن الأمراض التي مصدرها المياه في حال استمرار الوضع الذي يكون فيه الماء غير متوفر في غزة، لأننا نعرف أن السكان يستخدمون مصادر للمياه القذرة، بينها الآبار".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت، في وقت سابق، من أن المياه والوقود والكهرباء قد تنتهي في غزة في غضون الـ24 ساعة القادمة، مشيرة إلى أن إسرائيل شددت الحصار المفروض على غزة ردا على هجوم "حماس" على الأراضي الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر.

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