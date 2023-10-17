الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صحة الشيوخ": قمة القاهرة الدولية تستهدف إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية

النائب علي مهران
النائب علي مهران

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن استضافة القاهرة السبت المقبل قمة دولية لبحث "تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام"، تأكيد على دعم مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضية الفلسطينية، وموقفها التاريخي الراسخ الداعم للشعب الفلسطيني.

txt

برلماني: قمة القاهرة للسلام دعوة نحو إنهاء أزمة القضية الفلسطينية

وأضاف مهران، في تصريحات صحفية له اليوم، أن القمة الدولية تهدف إلى وقف العدوان الغاشم على غزة، ورفع المعاناة عن الفلسطينيين بشكل عاجل، وتحدث المجتمع الدولي كله بصوت واحد على أهمية التهدئة وإتاحة آفاق لتسوية الصراع على أساس تحقيق السلام والاستقرار، وبحث أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ودعم السلطة الفلسطينية بوصفها طرفًا أساسيًا للحل.

txt

فهد الشليمى: استضافة مصر قمة غزة "ضربة معلم سياسية"

القمة تنفيذ لقرارات اجتماع مجلس الأمن القومي

وأشار النائب الدكتور علي مهران إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق التهدئة والسلام من مخاطر توسع رقعة الأزمة ووقوع المزيد من الضحايا من الأطفال والنساء، مما يؤثر على الأمن والاستقرار للمنطقة.

وأكد رئيس صحة الشيوخ أن هذه القمة الدولية تأتي تنفيذًا لقرارات اجتماع مجلس الأمن القومي بحل القضية الفلسطينية، ورفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

txt

طارق فهمي: جهود مصرية مكثفة لانجاح "قمة القاهرة السلام" حقنًا لدماء الفلسطينيين

وأعرب النائب عن تفاؤله بقمة القاهرة للسلام، المقرر أن تنعقد بناء على دعوة مصرية للقوى الدولية والإقليمية، والتي تستهدف وقف التصعيد في قطاع غزة، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن تستضيف مصر، السبت المقبل، قمة إقليمية ودولية لبحث مستقبل القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في غزة، في ظل أوضاع مشتعلة بالجبهة الإسرائيلية الفلسطينية، كإحدى نتائج اجتماع مجلس الأمن القومي، والذي عقد منذ أيام برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث سبل وقف التصعيد الخطير الجاري في الأراضي الفلسطينية المحتلة والاعتداءات المتواصلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

النائب علي مهران مجلس الشيوخ القضية الفلسطينية الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة القاهرة للسلام

مواد متعلقة

برلمانى: قمة القاهرة للسلام دعوة نحو إنهاء أزمة القضية الفلسطينية

"مصر أكتوبر": قمة القاهرة للسلام تؤكد أن فلسطين هي قضية مصر الأولى

الأكثر قراءة

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

كل شيء عن 4 مشروعات صينية عملاقة جديدة في مصر

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

عاجل.. سى إن إن: قوة من مشاة البحرية الأمريكية تتوجه إلى سواحل إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهريّ والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة