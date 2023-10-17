الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فهد الشليمي: استضافة مصر لقمة غزة "ضربة معلم سياسية"

فهد الشليمي
فهد الشليمي

وصف المحلل والإعلامي الكويتي الدكتور فهد الشليمي، دعوة مصر لاستضافة قمة إقليمية ودولية عاجلة بشأن غزة بالقاهرة، بأنها "ضربة معلم سياسية".

وأضاف الشليمي في تصريحات للدستور:" فمن خلال ثقل وقرب وجغرافية وامكانيات مصر الكبيرة، تستطيع أن تجعل العالم يأتي إليها، ويسمع منها ما يمكنها تقديمه من أجل إنهاء الازمة في غزة"، لافتًا إلى أن قدرة مصر في التواصل مع الأطراف المعنية بالملف الفلسطيني يجعلها الأكثر جدارة بتصدر وتولي هذا الملف.

وتابع: "الملف الفلسطيني خير من يديره المصريون، وبالتالي تستطيع مصر أن تكون وسيطًا ناجحًا ينقذ الشعب الفلسطيني"، متوقعًا أن تطرح مصر خلال القمة بعض المبادرات الدولية لحل الأزمة الحالية، تنطلق من مبدأ حل الدولتين، اتفاقًا والتزامًا بالمواثيق الدولية، وتماشيًا مع توجه  المجتمع الدولي.

شروط وضمانات ستكون مصر المشرفة عليها

فيما أشار إلى أن موافقة قوات الاحتلال الاسرائيلي على أي مبادرة لوقف إطلاق النار، سيكون مشروطًا بضمانات ثقيلة يتم تطبيقها على حركة حماس، مرجحًا أن تكون هذه الشروط مقبولة بعض الشيء من الجانب الفلسطيني، كون الأخير سيكون لديه مطالب وتنازلات إسرائيلية أيضًا يرغب في تحقيقها.

وأكد الشليمي، أن الشروط والضمانات على الأرجح ستكون مصر الضامن والوسيط الدولي الأقرب للإشراف على تنفيذها.

قبول مصر لدى الأطراف المعنية يجعلها الأجدر بالملف الفلسطيني

كما نوه بأنه كان هناك مبادرة سعودية في طريقها للظهور على السطح، وكانت تسير باتجاه تحقيق السلام لجميع الأطراف، ولكن لم يكتب لها النجاح بسبب هذه الهجمات من قبل حماس، مضيفًا: "ما يجعلنا نؤكد من جديد أن مصر هي الوسيط المقبول من كل الدول والقادر على جمع الأطراف المتعادية على مائدة التفاوض".

المحلل السياسي الكويتي، اختتم حديثه قائلًا: "في ضوء ما سبق، مصر ستكون لها كروت قوية لإنجاح أي مبادرة ستتقدم بها لإنهاء الصراع القائم، والذي يسير نحو كارثة تهدد المنطقة بأكملها، انطلاقًا من كون جغرافية مصر وقيادتها السياسية قادرة على إنقاذ المدنيين غزة".

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