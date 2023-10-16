الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

طارق فهمي: جهود مصرية مكثفة لانجاح "قمة القاهرة السلام" حقنًا لدماء الفلسطينيين

طارق فهمي
طارق فهمي

قال أستاذ العلوم السياسية الدولية طارق فهمي، إن أهمية القمة الدولية التي دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن أحداث فلسطين، تأتي في محاولة لتقارب الاطراف، حيث تحاول حشد مواقف الاطراف المختلفة كلا في نطاقة، دعمًا للفلسطينيين مع تردي الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف “فهمي” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن الأمر سياخذ بعض الوقت ومرتبط بحسابات وتقديرات الدولة، بالاضافة الى مواقف الاطراف المعنية المختلفة، والدلالات المهمة في هذا السياق تأتي في إطار اعتبارات متعقلة بالموقف السياسي، بمعنى أن القمة ليست بمن حضر بينما بجدول أعمالها ودورها في تهدئة الأوضاع بقطاع غزة.

حسابات وتقديرات دولية تشهدها قمة السلام المصرية 

txt

مصر تستضيف "قمة السلام" لوقف التصعيد فى غزة

وأشار أستاذ العلوم السياسية أن الدولة المصرية تُمارس ضغوطًا كبيرًة إقليمية ودولية في محاولة لإنجاح القمة وتفكيك عناصر الازمة وضمان الوصول إلى مائدة التفاوض حقنًا لدماء الفلسطينيين.

قمة السلام تشكيل عقد القاهرة المواجهة غزة فلسطين الاحداث

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

صافرات الإنذار تدوى أثناء اجتماع بلينكن ومجلس الحرب الإسرائيلى

حرية الاتجاه الواحد.. تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى غزة يفضح كذبة الحياد فى وسائل الإعلام الغربية

أين اختبأ بلينكن ونتنياهو عند انطلاق صفارات الإنذار أثناء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى؟

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"