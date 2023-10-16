طارق فهمي: جهود مصرية مكثفة لانجاح "قمة القاهرة السلام" حقنًا لدماء الفلسطينيين

قال أستاذ العلوم السياسية الدولية طارق فهمي، إن أهمية القمة الدولية التي دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن أحداث فلسطين، تأتي في محاولة لتقارب الاطراف، حيث تحاول حشد مواقف الاطراف المختلفة كلا في نطاقة، دعمًا للفلسطينيين مع تردي الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف “فهمي” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن الأمر سياخذ بعض الوقت ومرتبط بحسابات وتقديرات الدولة، بالاضافة الى مواقف الاطراف المعنية المختلفة، والدلالات المهمة في هذا السياق تأتي في إطار اعتبارات متعقلة بالموقف السياسي، بمعنى أن القمة ليست بمن حضر بينما بجدول أعمالها ودورها في تهدئة الأوضاع بقطاع غزة.

حسابات وتقديرات دولية تشهدها قمة السلام المصرية

وأشار أستاذ العلوم السياسية أن الدولة المصرية تُمارس ضغوطًا كبيرًة إقليمية ودولية في محاولة لإنجاح القمة وتفكيك عناصر الازمة وضمان الوصول إلى مائدة التفاوض حقنًا لدماء الفلسطينيين.