الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خلال 10 سنوات مضت

من إنجازات الدولة المصرية.. تنفيذ أكبر مشروع للتحول الرقمي بقطاع الأعمال للمرة الأولي

التحول الرقمي
التحول الرقمي

 ترصد “الدستور” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لأكبر مشروع للتحول الرقمي في شركات قطاع الأعمال العام لإلقاء الضوء علي إنجازات الدولة في عهد الرئيس السيسي، فالمشروع الذي ينفذ للمرة الأولي في تاريخ شركات قطاع الأعمال العام يدخل ضمن خطة تطوير القطاع في مصر.

- بدأ تنفيذ المشروع عام 2021 في عدد 7 شركات قابضة هي القابضة للتأمين والمعدنية والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير والغزل والنسيج والمعدنية والأدوية.

-تم الانتهاء من تطبيق المشروع في 15 شركة تابعة خلال الربع الأول من 2021 وهي المرحلة الأولي لتنفيذه.

-تبلغ عدد الشركات المستفيدة من تنفيذ المشروع نحو 63 شركة تابعة وقابضة.

 -تضمن المشروع 6 عناصر رئيسية وهي الانتاج والمبيعات والمشتريات والموارد البشرية والمخازن والمالية.

-ساهم المشروع في زيادة إيرادات الشركات عبر توفير الوقت والمجهود.

-تدريب كوادر تقدر بنحو 1200 من العاملين في شركات قطاع الأعمال العام.

 -بلغت تكلفة المشروع نحو 50 مليون دولار في إطار العمل علي تنمية التكنولوجيا والتحول الرقمي والشمول المالي في شركات قطاع الأعمال العام من أجل العمل علي زيادة ايرادات الشركات وتنمية الاستثمارات في القطاع والحفاظ علي ماتمتكله الشركات من موارد.

-يعد المشروع إنجاز ضخم يتم تنفيذه للمرة الأولي في شركات قطاع الأعمال العام ويأتي ذلك في إطار العمل علي منافسة القطاع الخاص المحلي والأجنبي فيما يتعلق بنمو أداء الشركات وتنمية الاستثمارات بها وضمن خطة التطوير الشامل التي تشهدها شركات قطاع الأعمال في عهد الرئيس السيسي.

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