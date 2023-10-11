وزير قطاع الأعمال السابق يستعرض أبرز إنجازات الوزارة في عهد الرئيس السيسي

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام السابق، أبرز إنجازات الوزارة خلال أربعة سنوات “2018 – 2022” في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف “توفيق” في منشور له علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه تم تغيير قانون قطاع الاعمال العام مما أتاح آليات أكثر كفاءة، إضافة الي دمج 61 شركة فى 20 شركة نظرًا لتشابه النشاط.

وأوضح أنه تم اغلاق 4 شركات متعثرة انتفى الأمل فى اقالتها من عثرتها (مع حساب وبدء صرف تعويضات العاملين).

وأكد أنه تم تغيير 374 عضو ورئيس مجلس ادارة فى الشركات القابضة والتابعة بجدد من القطاع الخاص.

عمل تقييم جدارات للقيادات التنفيذية بالشركات (عضو مجلس الادارة التنفيذى + مستويين أدنى)، على أسس علمية بواسطة مكاتب استشارية متخصصة فى الموارد البشرية، تقليص الهياكل التنظيمية للشركات القابضة والتابعة.

وأوضح أنه تم اعادة صياغة (مراجعة) نظم عمل وفقًا لأفضل الممارسات العالمية وبدء تركيب نظم ادارة موارد الشركات (ERP) فى 71 شركة منها 8 شركات قابضة و63 شركة تابعة

استحداث لوائح عمل موحدة للشركات، واهمها لائحة الموارد البشرية للتأكد من حسن استخدام الموارد المالية، وربط الأجور و المزايا الربحية.

وأكد أنه تم تسوية المديونيات المتعثرة مع الجهات السيادية، حيث تم تنفيذ اتفاقيات بقيمة 41 مليار جنيه مع بنك الاستثمار القومى، ووزارات البترول والكهرباء والتضامن الاجتماعى ومصلحة الضرائب.

وأشار الي أنه تم تغيير استخدام 178 قطعة أرض مملوكة للشركات القابضة والتابعة من صناعى الى سكنى / تجارى / مختلط، مما ساهم فى عمل التسويات المالية المذكورة أعلاه، وتمويل خطط التطوير للشركات.

تسوية نزاعات الشركات التابعة مع مستثمرين من القطاع الخاص (المراجل البخارية وطنطا للكتان واعمار (Up Town Cairo) والنيل لحليج الأقطان)، ومع مؤسسة التمويل الدولية (عمر أفندى) وتغيير كامل لنموذج العمل فى بعض القطاعات:

الغزل والنسيج:لتعزيز المشروع العملاق لتطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة ٢٣ مليار جم، تم انشاء شركة لتسويق وبيع منتجات القطاع بعلامتين تجاريتين (NIT) للمنتجات المصنعة من الأقطان المصرية طويلة التيلة، (Mehalla) للمنتجات المصنعة من الأقطان قصيرة التيلة والمخلوطة والـ Polyester . على أن تقتصر مهمة باقى الشركات ( 32 شركة تم دمجها في 8 شركات) على الانتاج بالكفاءة والجودة المطلوبة.

التجارة الخارجية: تطبيق نموذج عمل يقوم على الوساطة وتقديم الخدمات اللوجستية للمصدرين من القطاع الخاص، مساهمة فى مستهدفات زيادة الصادرات

المركبات صديقة البيئة: تعاون مع شركة مصرية Bright Skies لتوطين التكنولوجيا مع التركيز على انتاج المركبات الكهربائية بالتعاون مع ممنتجى المدخلات / المكونات من الشركات المحلية

السياحة: مراجعة حزمة الخدمات التى تقدمها شركة مصر للسياحة (رائدة فى مجال الخدمات السياحية)، وتطوير منصة الكترونية للترويج والحجز للمقاصد السياحية غير التقليدية.

المساهمة فى تطوير بعض القطاعات ذات الصلة بأنشطة الشركات التابعة.

تجربة زراعة القطن قصير التيلة فى مصر للوفاء باحتياجات الصناعة المحلية والاحلال محل الواردات

منظومة جديدة لتجارة الأقطان الزهر من الأقطان المصرية طويلة التيلة، من خلال تطبيق نظام المزايدة، وربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع اضافة هامش، مما ترتب عليه زيادة نظافة الأقطان وعائد عادل للفلاح بدون الاثقال على الموازنة العامة للدولة."