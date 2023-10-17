صحف الجزائر تعلق على ديربي أبو ظبي وتتهم الحكم بإفساد "العرس"

علقت الصحف الجزائرية على مباراة المنتخب الوطني ضد شقيقه الجزائري الودية التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

وتعادل المنتخب الوطني مع نظيره الجزائري بهدف لكل منهما في مباراة ودية جمعتهما على ملعب هزاع بن زايد في العين الإماراتية.

وعنونت صحيفة النهار الجزائرية عن مباراة الأمس عبر موقعها الإلكتروني: "الخضر يتعادلون أمام الفراعنة وديًا بطعم الخسارة".

وأشادت الصحيفة بالأداء الذي قدمه المنتخبان والمستوى الذي يمتلكانه، مشيرة إلى أن المباراة كانت بطابع رسمي أكثر منها وديًا، ووصفتها بالمباراة الرائعة على طول الخط.

كما نوهت الصحيفة إلى الواقعة التي حدثت بين جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب، وسعيد بن رحمة، لاعب الفريق، أثناء خروج الأخير من ملعب المباراة.

وأفردت الصحيفة تصريحات جمال بلماضي المدير الفني للجزائر، عن واقعته مع بن رحمة وأكد أنها أمور تحدث في كرة القدم وشدد على أن بن رحمة لم يكن راضيًا عن استبداله وهو كذلك.

كما أشاد بلماضي بالأداء الذي قدمه المنتخب الوطني وأكد أنهم صعبوا عليه المأمورية، منتقدًا سقوط محمد الشناوي، حارس الفراعنة، أكثر من مرة على الأرض وواصفًا ذلك بكسر الإيقاع.

فيما اختارت صحيفة الشروق الجزائرية الحكم الإماراتي يحيى الملا، ليكون عنوانًا لتقريرها عن المباراة، إذ عنونت: "حكم إماراتي يفسد "العرس" الكروي الجزائري المصري".

وأشارت الشروق إلى أن قرارات حكم المباراة تسببت في إفساد المباراة، معللة بأنه تجاهل احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب الجزائري بعد لمسة يد ضد أحد مدافعي المنتخب الوطني.

فيما عنونت صحيفة الخبر الجزائرية: "سليماني ينقذ الخضر أمام الفراعنة".

وأشارت الصحيفة إلى أن مباراة المنتخب الوطني أظهرت عدد من الأخطاء لدى المنتخب الجزائري ويجب العمل من أجل تداركها في الفترة المقبلة.