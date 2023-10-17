الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وفد مؤسسة الإعلام وجامعة السلطان قابوس يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

وفد جامعة السلطان
وفد جامعة السلطان قابوس بمدينة الإنتاج الإعلامي

استقبلت مدينة الإنتاج الإعلامي، وفدًا مشتركًا من مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي وجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، على هامش مشاركة الوفد العماني في احتفالية جوائز الإبداع الإعلامي التي تنظمها المؤسسة.

شاهد الوفد المشترك فيلمًا تعريفيًا عن المدينة وأنشطتها المختلفة وتاريخها الاعلامي المميز، وبدأت الزيارة بمركز التدريب والتطوير Upskill Center التابع للمدينة حيث استعرضت الدكتورة أماني فاروق مدير المركز خدماته التدريبية المميزة وما يضمه المركز من قاعات تدريب واستديوهات ومعامل متطورة لخدمة العملية التدريبية.

 إعجاب بالخدمات المتطورة التي يقدمها مركز التدريب

وأعرب  أحمد الفارسي عضو وفد جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان عن إعجابه الشديد بالخدمات المتطورة التي يقدمها مركز التدريب والتي تضاهي كبريات مراكز التدريب بالخارج، خاصة الخدمات الخاصة بالتدريب التكنولوجي الذي يواكب التطورات الكبيرة التي تشهدها المهنة.

ومن جانبه أشاد عبدالجواد أبوكب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الاعلام والتحول الرقمي  بالإمكانيات الكبيرة لمدينة الإنتاج الإعلامى علميًا وتكنولوجيا وما تضمه من استديوهات مجهزة بأحدث وسائل التقنية، يبث منها أشهر القنوات الفضائية العربية والمصرية، وكذلك التميز النوعي في المعامل الفنية، ومركز ترميم التراث السينمائى، الذي يقوم بالحفاظ على الثراث الوثائقى السمعى والبصرى، وحمايته من التلف والقدم،و استديو الدولبى أتموس، والذى يتم فيه تسجيل الصوت بأحدث التقنيات المطبقة في العالم في هذا المجال.

أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي 

يذكر أن مدينة الإنتاج الإعلامي حققت ارتفاعا في صافي الربح وصل  إلي 264 مليون جنيه مقابل 104 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 154%، كما بلغ نصيب السهم من صافى الربح عن نفس الفترة 1.250 جنيه، مقارنة بمبلغ 0.49 جنيه عن نفس الفترة من العام السابق. 

يأتي ذلك كنتيجة أساسية لتوسيع أنشطة الشركة وزيادة الإيرادات من المصادر المختلفة مثل ارتفاع صافي أرباح الاستثمارات في الشركات التابعة.

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