264 مليون جنيه صافي أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال النصف الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، فى جلسته المنعقدة اليوم برئاسة عبد الفتاح الجبالى، القوائم المالية عن نشاط الشركة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023 في الفترة من 1 يناير حتى 30 يوينو 2023، والتي أبرزت تحسناً ملموساً في النتائج المالية يأتي على رأسها ارتفاع صافي الربح إلي 264 مليون جنيه مقابل 104 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 154 % كما بلغ نصيب السهم من صافى الربح عن نفس الفترة 1.250 جنيها، مقارنة بمبلغ 0.49 جنيها عن نفس الفترة من العام السابق.

يأتي ذلك كنتيجة أساسية لتوسيع أنشطة الشركة وزيادة الإيرادات من المصادر المختلفة مثل ارتفاع صافي أرباح الاستثمارات في الشركات التابعة وعلى الأخص الشركة العربية الفندقية والتي ارتفع صافي أرباحها من 4 ملايين جنيه إلى 67 مليون جنيه عن نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، وارتفاع صافي أرباح مركز الخدمات الإعلامية من 9 ملايين جنيه إلى 27 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام وكذلك مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي قام بالانفتاح علي الأسواق العربية والمصرية ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية.

كما وافق المجلس على المخطط الجديد للمنطقة الترفيهية (الماجيك لاند) والهادف إلى تحويلها إلى مركز للألعاب الترفيهية على مستوى المنطقة العربية ككل، بإضافة العديد من الأنشطة التي لم تكن موجودة من قبل، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى منها نهاية العام الحالي وينتهي المشروع ككل بنهاية عام 2024.

كما توسعت الشركة في خدمات التصوير الأجنبي "داخل المدينة وخارجها" حيث قام المركز بتنفيذ العديد من الأعمال لجنسيات مختلفة (أمريكي – هندي – نرويجي – فرنسي – ألماني – سويسري) وبمختلف الأماكن في مصر، كما توسع مركز "الخدمات الإعلامية" في كافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها للقنوات والوسائل الإعلامية الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامي، هي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ويسهم فيها الهيئة الوطنية للإعلام، وبنك الاستثمار القومي، وبنكي الأهلي ومصر، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية والاكتتاب العام.