الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء استقبال الطعون على المرشحين للانتخابات الرئاسية 27 أكتوبر

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

حددت المحكمة الإدارية العليا موعد استقبال الطعون على المرشحين للانتخابات الرئاسية يومي الجمعة 27 أكتوبر والسبت 28 أكتوبر 2023، وقيدها بجدول المحكمة.

كما حددت الفترة من الأحد 29 أكتوبر إلى الثلاثاء 7 نوفمبر، للفصل في الطعون المقدمة.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر فى أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.

الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.

المحكمة الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات عملية الاقتراع المستشار وليد حمزة

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