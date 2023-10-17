بايدن في الشرق الأوسط "لمنع توسع رقعة الصراع"

يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن لجولة قصيرة في الشرق الأوسط يبدأها بزيارة إلى إسرائيل تليها زيارة إلى العاصمة الأردنية عمّان، في محاولة لاحتواء التصعيد في قطاع غزة، والضغط على إسرائيل للتوقف عن عدوانها الشرس، مع تزايد المخاوف بشأن الأزمة الإنسانية في القطاع وتصعيد محتمل لصراع إقليمي، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، متحدثا من تل أبيب، إن "بايدن سيأتي إلى هنا في لحظة حرجة بالنسبة لإسرائيل والمنطقة والعالم"، مضيفًا بعد اجتماعات مع كبار القادة الإسرائيليين أن بايدن سيؤكد مجددا “تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل والتزامنا الصارم بأمنها”.

وقال بلينكن أيضًا إنه بناءً على طلب واشنطن، اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على "وضع خطة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، بما في ذلك إمكانية إنشاء مناطق للمساعدة في إبقاء المدنيين بعيدًا عن الأذى".

وأضاف وزير الخارجية: "من المهم أن تبدأ المساعدات بالتدفق إلى غزة في أقرب وقت ممكن".

جولة بايدن

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه تم الإعلان عن رحلة بايدن بعد تعثر الجهود التي قادتها الولايات المتحدة للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة يوم الإثنين، وسط ما وصفته الأمم المتحدة بأزمة إنسانية متصاعدة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال يوم الثلاثاء إنه من غير الواضح ما إذا كانت زيارة بايدن ستؤثر على توقيت أي من عملياته العسكرية.

وتابعت الصحيفة أن الولايات المتحدة والقوى الإقليمية وعلى رأسها مصر يضغطون على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى غزة، كما تضغط مصر لفتح معبر رفح لحاملي جوازات سفر الدول الأخرى، بالإضافة إلى محاولاتها الدبلوماسية المكثفة لاحتواء الأعمال العدائية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن بايدن سيسافر بعد زيارة إسرائيل إلى عمان للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وسيلتقي أيضًا محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، خلال رحلة تستغرق يومًا واحدًا إلى عمان.

وأوضحت الصحيفة أنه في إشارة إلى التوترات، حذر وزير الخارجية الإيراني يوم الإثنين من أن المقاومة قد تلجأ لهجمات وقائية ضد إسرائيل في الساعات المقبلة.

حصار شامل وقاتل على غزة

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تسببت في إبقاء معبر رفح من الجانب الفلسطيني مغلقاً، مع استمرار قطع الكهرباء عن القطاع لليوم الخامس على التوالي مع قطع إمدادات المياه والوقود.