الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إعلام إسرائيلى: الرئيس الأمريكى بايدن سيتوجه لإسرائيل الأربعاء المقبل

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أفاد إعلام إسرائيلي، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه لإسرائيل يوم الأربعاء المقبل.

وقال مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، في وقت سابق، إن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يناقشون إمكانية قيام الرئيس الأمريكي جو بايدن، بزيارة إلى إسرائيل في وقت قريب بدعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وستأتي زيارة بايدن، التي تظهر الدعم لأكبر حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، في أعقاب زيارة مماثلة قام بها وزير الخارجية الأمركي أنتوني بلينكن، الموجود في المنطقة في الوقت الراهن.

وأكد المصدر، الذي اشترط عدم ذكر هويته، تقارير لعدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن نتنياهو وجه الدعوة لبايدن خلال اتصال هاتفي في الآونة الأخيرة، ناقشا فيه الرد على الهجوم الذي شنته حركة حماس، على إسرائيل.

وامتنع البيت الأبيض عن الرد، وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون: "ليس لدينا أي سفر جديد لنعلن عنه".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأحد، بعد زيارة للأردن والبحرين وقطر والإمارات والسعودية ومصر، إن الجميع مصممون على الحيلولة دون اتساع رقعة الصراع الدائر حاليا بين إسرائيل وحركة حماس، موضحا أنه سيعود إلى إسرائيل "لأطلعها على ما علمته من الحلفاء العرب"، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف بلينكن للصحفيين: "ما سمعته من كل الشركاء تقريبا أن هناك تصميما، وجهة نظر مشتركة، بأن علينا أن نفعل كل ما هو ممكن لضمان عدم امتداد هذا (الصراع) إلى أماكن أخرى".

إعلام إسرائيلي الرئيس الأميريكي بايدن إسرائيل رويترز بلينكن

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إعلام إسرائيلى: الرئيس الأمريكى بايدن سيتوجه لإسرائيل الأربعاء المقبل

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