الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رويترز: مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون يبحثون إمكانية زيارة بايدن لإسرائيل

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

نقلت وكالة "رويترز" عن "مصدر مطلع"، قوله إن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يناقشون إمكانية قيام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إلى إسرائيل في وقت قريب بدعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وستأتي زيارة بايدن، التي تظهر الدعم لأكبر حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، في أعقاب زيارة مماثلة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الموجود في المنطقة في الوقت الراهن.

وأكد المصدر، الذي اشترط عدم ذكر هويته، تقارير لعدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن نتنياهو وجه الدعوة لبايدن خلال اتصال هاتفي في الآونة الأخيرة ناقشا فيه الرد على الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل.

وامتنع البيت الأبيض عن الرد، وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: "ليس لدينا أي سفر جديد لنعلن عنه".

رويترز اسرائيليين امريكيين جو بايدن الرئيس الامريكي نتنياهو بنيامين نتنياهو

الأكثر قراءة

عاجل.. أمريكى يقتل طفلا من أصل فلسطينى بـ26 طعنة فى شيكاغو

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

الهلال الأحمر: محمد صلاح تبرع بمبلغ تضامنى لصالح الشعب الفلسطينى

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

عاجل.. مع تزايد أعداد الشهداء.. استخدام سيارات المأكولات لحفظ الجثث فى غزة

لماذا أثار الطفل الفلسطينى "ياسر أبو مرسة" جدلًا بنظراته لوالدته؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا