الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باكستان: ننسق مع مصر لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة

مساعدات إنسانية إلى
مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

أعلنت الحكومة الباكستانية، أنها تنسق مع الحكومة المصرية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والوكالات الأممية ذات الصلة، وبعثات باكستان في الخارج؛ من أجل إرسال مساعدات إغاثة إنسانية باكستانية عاجلة إلى قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية- في بيان، مساء أمس الإثنين- أنه "نظرًا للكارثة الإنسانية التي تجري في غزة؛ قررت حكومة باكستان إرسال مساعدات إغاثة إنسانية فورية لغزة؛ بهدف تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني".

وأكدت الوزارة، أن هناك حاجة ملحة إلى تقديم المساعدة الإنسانية، في أعقاب العدوان الإسرائيلي التعسفي، والحصار على قطاع غزة، حيث يعيش الشعب الفلسطيني المظلوم في القطاع الذي يعاني من اكتظاظ سكاني كبير. 

الحكومة الباكستانية الحكومة المصرية الوكالات الأممية الخارج غزة

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