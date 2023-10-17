الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين: أوكرانيا تكبدت خسائر فادحة فى عملية الهجوم المضاد

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الخسائر التي تتكبدها كييف في عملية الهجوم المضاد التي تنفذها الآن تبلغ ثمانية أضعاف خسائر موسكو.

وقال بوتين - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "لقد شنوا عملية عسكرية نشطة، ما يسمى بالهجوم المضاد، وهي مستمرة منذ 4 يونيو، لكن لم يتم تحقيق أي نتائج حتى الآن، فقط خسائر فادحة، والخسائر ببساطة ضخمة، بمعدل واحد إلى ثمانية".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا قد فشل تمامًا، على الرغم من أن كييف كانت تخطط لمزيد من العمليات الهجومية في بعض المناطق. 

وأضاف أن القوات الروسية تجري "دفاعًا نشطًا" وتحسن مواقعها على طول خط الاتصال بأكمله تقريبًا في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، بما في ذلك مناطق كوبيانسك وزابوروجيا وأفدييفكا.

يُذكر أن بوتين أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المضاد موسكو الهجوم المضاد

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