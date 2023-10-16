الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسي قدم كافة الخدمات في جميع المجالات (فيديو)

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

يواصل المواطنون دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعمه لفترة رئاسية جديدة من خلال رصد اراء المواطنين في تقارير مصورة من الشارع المصري حول تلك المرحلة.

قال أحد المواطنين، إنه يؤيد ترشح الرئيس السيسي في الإنتخابات المقبلة نظرا لما قدمه من مشروعات خدمية وتنموية استفاد منها الملايين من المواطنين في مختلف أرجاء الجمهورية.

وأضاف، أن من يقوم بإنشاء عاصمة إدارية جديدة ويمد شبكات الصرف الصحي والمياة والكهرباء في كافة المناطق بالمحافظات فضلًا عن مبادرات 100 صحة وحياة كريمة وغيرها يستحق أن يكمل مشواره وانجازاته.

https://youtu.be/ERN4t_4XQRI

غلق باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن غلق باب تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 والذي انطلق في 5 أكتوبر ولمدة 10 أيام، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي أتاح تلقي الطلبات في الفترة من 5 أكتوبر وحتى الثانية ظهر اليوم السبت.

وتابع المستشار بنداري أن اللجنة تلقت خلال عملها أوراق 4 من راغبي الترشح وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي- من خلال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة والممثل القانوني للمرشح، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسى تعقد ثانى لقاءاتها مع وفد الكيانات الشبابية

عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، اللقاء الثاني مع وفد الكيانات الشبابية، لعرض الرؤى والأفكار ومقترحاتهم، وذلك إيمانًا بدور الشباب وقدراتهم.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، حيث رحب في بداية اللقاء بزيارتهم لمقر الحملة، مثمنًا دور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين، وخاصة فئة الشباب بإنجازات الدولة خلال السنوات التسع الماضية، وكذلك توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وممارسة حقهم الدستوري في ضوء القانون والدستور، مؤكدًا أن الشباب هم الأمل في المستقبل.

دعم كامل للمرشح الرئاسي

وأعرب وفد الكيانات الشبابية، عن سعادتهم بزيارة مقر الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، مؤكدين استعدادهم الكامل لفتح مقرات كياناتهم في جميع المحافظات للحملة من أجل عمل ندوات ومؤتمرات مكثفة تهدف لتوعية المواطنين وخاصة الشباب بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة وممارسة حقوقهم الدستورية.

مشيرين كذلك إلى أنه بالفعل تم تنظيم عدد من الندوات لتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية، وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع التوعوية التي تهدف لتأهيل الشباب ورفع الوعي لديهم، كما يسعون لإطلاق مبادرة بمشاركة شبابية لعرض رؤية مصر 2030.

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة السيسي الرئيس السيسي الانتخابات المقبلة

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

صافرات الإنذار تدوى أثناء اجتماع بلينكن ومجلس الحرب الإسرائيلى

السيسى وبايدن يتوافقان بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات لغزة

الاتحاد الأوروبى: سنفتح ممرًا إنسانيًا جويًا إلى غزة عبر مصر

عاجل.. الفصائل الفلسطينية تكشف عدد الأسرى الإسرائيليين لديها فى غزة

أين اختبأ بلينكن ونتنياهو عند انطلاق صفارات الإنذار أثناء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"