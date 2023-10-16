مواطن: الرئيس السيسي قدم كافة الخدمات في جميع المجالات (فيديو)

يواصل المواطنون دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعمه لفترة رئاسية جديدة من خلال رصد اراء المواطنين في تقارير مصورة من الشارع المصري حول تلك المرحلة.

قال أحد المواطنين، إنه يؤيد ترشح الرئيس السيسي في الإنتخابات المقبلة نظرا لما قدمه من مشروعات خدمية وتنموية استفاد منها الملايين من المواطنين في مختلف أرجاء الجمهورية.

وأضاف، أن من يقوم بإنشاء عاصمة إدارية جديدة ويمد شبكات الصرف الصحي والمياة والكهرباء في كافة المناطق بالمحافظات فضلًا عن مبادرات 100 صحة وحياة كريمة وغيرها يستحق أن يكمل مشواره وانجازاته.

https://youtu.be/ERN4t_4XQRI

غلق باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن غلق باب تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 والذي انطلق في 5 أكتوبر ولمدة 10 أيام، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي أتاح تلقي الطلبات في الفترة من 5 أكتوبر وحتى الثانية ظهر اليوم السبت.

وتابع المستشار بنداري أن اللجنة تلقت خلال عملها أوراق 4 من راغبي الترشح وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي- من خلال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة والممثل القانوني للمرشح، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسى تعقد ثانى لقاءاتها مع وفد الكيانات الشبابية

عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، اللقاء الثاني مع وفد الكيانات الشبابية، لعرض الرؤى والأفكار ومقترحاتهم، وذلك إيمانًا بدور الشباب وقدراتهم.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، حيث رحب في بداية اللقاء بزيارتهم لمقر الحملة، مثمنًا دور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين، وخاصة فئة الشباب بإنجازات الدولة خلال السنوات التسع الماضية، وكذلك توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وممارسة حقهم الدستوري في ضوء القانون والدستور، مؤكدًا أن الشباب هم الأمل في المستقبل.

دعم كامل للمرشح الرئاسي

وأعرب وفد الكيانات الشبابية، عن سعادتهم بزيارة مقر الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، مؤكدين استعدادهم الكامل لفتح مقرات كياناتهم في جميع المحافظات للحملة من أجل عمل ندوات ومؤتمرات مكثفة تهدف لتوعية المواطنين وخاصة الشباب بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة وممارسة حقوقهم الدستورية.

مشيرين كذلك إلى أنه بالفعل تم تنظيم عدد من الندوات لتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية، وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع التوعوية التي تهدف لتأهيل الشباب ورفع الوعي لديهم، كما يسعون لإطلاق مبادرة بمشاركة شبابية لعرض رؤية مصر 2030.