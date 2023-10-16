الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مطار العريش يستقبل قافلة مساعدات للشعب الفلسطينى من حزب مصرى

مطار العريش
مطار العريش

قال رمضان المطعني، موفد القاهرة الإخبارية من مطار العريش، إن المطار استقبل قافلة مساعدات من أحد الأحزاب المصرية لإرسالها للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنها تتكون من 40 طنا من المساعدات الغذائية والمياه؛ نظرًا للعجز الشديد في قطاع غزة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يتم تحميل الشحنات داخل القاطرات الكبيرة حتى تكون مستعدة في حال فتح معبر رفح وتتوجه مباشرة لقطاع غزة، والشاحنات تمتد لعدة كيلومترات بالعريش.

وتابع، أن مطار العريش يشهد اصطفاف 106 شاحنات كبرى للتحالف الوطني، تضم 1000 طن من المواد الغذائية و40 ألف بطانية و300 ألف علبة أدوية ومستلزمات طبية؛ نظرًا للنقص الحاد في الأدوية بغزة وتعطل بعض المشافي.

وأشار إلى أنه خلال الساعة الماضية استقبل مطار العريش طائرتين قطريتين تحملان مساعدات كبيرة من أسرة مستشفيات وأجهزة تنفس وغيرها من المساعدات للشعب الفلسطيني.

استقبال 13 طائرة مساعدات بمطار العريش

كما سيستقبل مطار العريش في نهاية الأسبوع الجاري طائرتين من اليونيسف، ويتسلمها الهلال الأحمر ويقوم بتخزينها في أماكن معدة لذلك بالمطار لحين فتح معبر رفح، مشيرًا إلى أن مطار العريش استقبل حتى الآن 13 طائرة من دول العالم ومن منظمة الصحة.

القاهرة الإخبارية مطار العريش قوافل قافلة مساعدات فتح معبر رفح

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